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Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE

05 Марта 2019, 11:00 | Дальний Восток

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю.

В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, и за год их было построено более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза - 2/3 новых базовых станций компания построила в этом стандарте. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза. 

Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в 2 раза, и его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G - 95%. Число регионов с сетью LTE возросло на 2 субъекта Российской Федерации.  Высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны.

Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G, на 20-30% увеличили емкость сети 3G, примерно на 30% снизили энергопотребление оборудования. 

Увеличению скорости помог рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции увеличили ширину полосы вLTE с 5 MHz до 10 MHz в 43 филиалах компании. В итоге возросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Компания завершила работы по рефармингу в 80% филиалов. 

Вместе с рефармингом для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.

Для увеличения пропускной способности была произведена масштабная модернизация радиорелейной сети. Благодаря этому дополнительный трафик от построенных базовых станций проходит без задержек. В семи филиалах реализованы проекты по полной модернизации оборудования городских пакетных сетей. 

В Сибири и на Дальнем Востоке в 2018 году сеть «четвертого поколения» также выросла в 1,5 раза. Новые базовые станции LTE появились в 18 регионах.

Комментирует региональный директор Восточного региона Владимир Шилин:

«Сибирь и Дальний Восток уникальны своими природно-географическими условиями. Это и огромные территории с горными и равнинными ландшафтами, и резкие смены климата. Поэтому строительство новых базовых станций здесь – это всегда сложная задача. Тем не менее в прошлом году мы существенно нарастили сеть LTE, увеличив её в 1,5 раза. Улучшения коснулись большинства регионов: Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской, Магаданской областей, Хакасии, Сахалина, Камчатки, Алтайского, Красноярского, Приморского краев. В 2019 году мы планируем более масштабные инвестиции в развитие сетей 4G в Сибири и на Дальнем Востоке. Сеть 4G будет улучшена во всех без исключения областях и республиках региона».

После проведенных работ, у клиентов Билайн больше возможностей в использовании  мобильного интернета. Даже при постоянной нагрузке на сеть, они могут пользовать безлимитным мобильным интернетом на высоких скоростях.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: Билайн  lte 



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