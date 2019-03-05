Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю.
В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, и за год их было построено более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза - 2/3 новых базовых станций компания построила в этом стандарте. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза.
Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в 2 раза, и его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G - 95%. Число регионов с сетью LTE возросло на 2 субъекта Российской Федерации. Высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны.
Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G, на 20-30% увеличили емкость сети 3G, примерно на 30% снизили энергопотребление оборудования.
Увеличению скорости помог рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции увеличили ширину полосы вLTE с 5 MHz до 10 MHz в 43 филиалах компании. В итоге возросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Компания завершила работы по рефармингу в 80% филиалов.
Вместе с рефармингом для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.
Для увеличения пропускной способности была произведена масштабная модернизация радиорелейной сети. Благодаря этому дополнительный трафик от построенных базовых станций проходит без задержек. В семи филиалах реализованы проекты по полной модернизации оборудования городских пакетных сетей.
В Сибири и на Дальнем Востоке в 2018 году сеть «четвертого поколения» также выросла в 1,5 раза. Новые базовые станции LTE появились в 18 регионах.
Комментирует региональный директор Восточного региона Владимир Шилин:
«Сибирь и Дальний Восток уникальны своими природно-географическими условиями. Это и огромные территории с горными и равнинными ландшафтами, и резкие смены климата. Поэтому строительство новых базовых станций здесь – это всегда сложная задача. Тем не менее в прошлом году мы существенно нарастили сеть LTE, увеличив её в 1,5 раза. Улучшения коснулись большинства регионов: Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской, Магаданской областей, Хакасии, Сахалина, Камчатки, Алтайского, Красноярского, Приморского краев. В 2019 году мы планируем более масштабные инвестиции в развитие сетей 4G в Сибири и на Дальнем Востоке. Сеть 4G будет улучшена во всех без исключения областях и республиках региона».
После проведенных работ, у клиентов Билайн больше возможностей в использовании мобильного интернета. Даже при постоянной нагрузке на сеть, они могут пользовать безлимитным мобильным интернетом на высоких скоростях.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Южные Курилы получили свой 5G
- Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
- Tele2 развивает дополнительные сервисы для клиентов Дальнего Востока
- Предприниматели Приморья активно подключаются к VAS-сервисам
- Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей на Дальнем Востоке
- Операторы связи подготовились к пиковым нагрузкам в новогодние праздники
- Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
- Tele2 представила нового коммерческого директора сахалинского филиала
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
Новости раздела
- Южные Курилы получили свой 5G
- Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
- Авиакомпания S7 запускает рейс Благовещенск - Москва
- На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
- Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы
- Tele2 развивает дополнительные сервисы для клиентов Дальнего Востока
- "Россия" увеличит частоту полетов из Магадана в Москву
- На Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора
- Более 20 ярмарок вакансий дальневосточных компаний пройдут в российских регионах
- Жители Приамурья предложили разработать охотничьи туры для китайцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Грабеж средь бела дна: В Приморье ОПГ угрожает бизнесменам расправой
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Еще одна страна открывает генконсульство во Владивостоке
- "Горячая точка" Владивостока: Кто и зачем отжимает землю у Академгородка
- Я спросил у Путина…
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
- Жители Приамурья предложили разработать охотничьи туры для китайцев
- Бывший вице-губернатор Приморья стал топ-менеджером в крупной компании
- Во Владивостоке "магазины у дома" обречены