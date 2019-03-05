Южные Курилы получили свой 5G

«Ростелеком» подключил острова к высокоскоростному интернету, а это значит, что острова будут развиваться по лучшим российским стандартам

На прошлой неделе ПАО «Ростелеком» официально ввело в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Сахалин - Южные Курилы», строительство которой позволило обеспечить высокоскоростным интернетом города Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и села Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан). До этого на островах использовались наземные медные кабельные линии, спутниковые и радиорелейные системы связи.

Таким образом, переход на новый стандарт на островах сегодня можно сравнить с технологией 5G, от развития которой в отрасли ждут поистине революционных перемен.

«В ходе проекта «Ростелеком» проложил в сейсмоопасном районе со сложными климатическими условиями сотни километров подводного оптического кабеля по дну Охотского моря и множество наземных линий связи на Курилах, установил и смонтировал основное технологическое оборудование. Кроме того, мы полностью подготовили прибрежную телекоммуникационную инфраструктуру на островах: заменили старые сети в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском на современные оптические. Проект относится к государственной программе и направлен на устранение цифрового неравенства в регионе», - сказал в ходе церемонии открытия линии президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ.

Досье "Золотого Рога": Строительство волоконно-оптической линии связи пропускной способностью 40 Гбит в секунду осуществлялось в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы. 25 декабря 2018 года линия была запущена в тестовом режиме, в начале февраля этого года жители островов смогли начать подключаться к тарифным планам, которые идентичны действующим на Сахалине. Исполнителем проекта выступал «Ростелеком», который в предыдущие годы подключил к единой сети электросвязи России Сахалин, Камчатку и Магадан. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета (2,7 млрд рублей) и «Ростелекома» (600 млн рублей). Дополнительно «Ростелеком» инвестировал 100 млн рублей в модернизацию линий связи на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Подрядчиком строительства подводной части ВОЛС выступала китайская Huawei. Общая протяженность линии связи составляет около 850 км.

В церемонии открытия линии участвовали специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НОСКОВ, глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ и врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО.





Тест скорости интернета просто поражает.

Проект в действии

Полноценная коммерческая эксплуатация линии начнется к концу первого квартала текущего года, после того как будут оформлены разрешительные документы. На данный момент по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network, пассивная оптическая сеть, благодаря которой провайдер может поставлять высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью до 1 Гигабита в секунду) подключено 4 населенных пункта: Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводское и Малокурильское. Всего - около 80% клиентов.

В этом году планируется перевести с DSL (Digital Subscriber Line, метод передачи интернета и телесигнала по телефонной линии) на GPON населенные пункты Рейдово и Китовое (Курильский район), ведутся работы по прокладке ВОЛС в эти населенные пункты.

По словам г-на Осеевского, доступ по новой оптической линии получат 95% сегмента B2B (business to business, «бизнес для бизнеса»). Услуги интернет по технологии DSL предоставляются в 13 населенных пунктах, доля населения, которому доступны услуги интернет, составляет 85%.

Населенные пункты Горячий пляж и Лагунное планируется подключить по GPON в 2019 году, правда, в случае выделения дополнительного финансирования. На 2020 год рассчитывается проект по подключению населенных пунктов Дубовое, Головнино и Менделеево.

Скорость интернета выросла более чем в 20 раз

Сегодня жители Южных Курил могут подключиться к безлимитным тарифным планам, скорость доступа к интернету на которой составляет 50, 80 и 100 Мбит/с. В перерасчете доступная скорость передачи данных увеличилась на порядки.

«Скорость доступа в интернет на максимальном тарифе выросла в 22 раза. Кроме того, тенденция в тарифной политике такая: чем больше скорость, тем ниже стоимость 1 Мбита. Цены аналогичны действующим в Южно-Сахалинске», - сказал Михаил Осеевский.

Например, стоимость пакетного предложения с безлимитным интернетом со скоростью до 80 Мбит/с, «Интерактивным телевидением» с большим выбором каналов, фильмов и сериалов и мобильной связью составляет 1650 рублей.

«Первый трафик по новой линии на Курилы пошел в конце 2018 года. На данный момент новой технологией могут воспользоваться 2,890 тыс. домохозяйств крупного жилого фонда плюс юрлица», - добавляет директор сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей РУЗАНОВ.

Сейчас абонент за 1050 рублей имеет возможность пользоваться полноценным безлимитом на скорости 100 Мбит/с. Ранее при среднем потреблении даже небольшого объема трафика, например, 10 Гб, на лимитном тарифном плане абонент платил 10 240 рублей, при этом на скорости всего порядка 512 Кбит/с. Таким образом, затраты абонента сократились в 10 раз.

«Ростелеком» не жадничает

По уже отработанной технологии, после завершения строительства ПВОЛС, всем операторам предоставлена емкость в соответствии с их потребностями.

«Операторы модернизировали свою радиосеть: заменили базовые станции 2G на 4G, построили новые базовые станции. Исключение составляет компания «Вымпелком» - в настоящее время их сеть не готова к принятию каналов от «Ростелекома», присоединение состоится ориентировочно в апреле 2019 года», - пояснил Михаил Осеевский.

«Компания МТС вносит большой вклад в преодоление цифрового неравенства на отдаленных и островных территориях, - отмечает директор ПАО «МТС» в Сахалинской области Виталий РЫБАК. - Так, с конца 2018 года скорость мобильного интернета у абонентов МТС выросла в 7-10 раз. Быстрый мобильный интернет уже доступен во всех крупных поселках Курильских островов - Курильск, Кетовый, Южно-Курильск. Кроме того, зона покрытия мобильного интернета стандарта 3G охватывает социально значимые объекты Курил - аэропорт «Ясное» на Итурупе и поселки Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане, где расположены главные рыбоперерабатывающие заводы. Отмечу, что в районе аэропорта покрытие есть только у МТС. А во втором квартале 2019 года запланирован запуск базовых станций стандарта 4G. Это позволит разогнать скорость мобильного интернета у абонентов МТС до максимальных 100 Мбит/с».

Те населенные пункты, в которые не построен ПВОЛС, продолжат использовать спутниковые каналы. Наличие спутниковых каналов в населенных пунктах, где подведена новая линия, определяется операторами самостоятельно.

Еще один немаловажный момент - на случай обрыва или аварий на магистральной подводной линии организован резервный канал связи с использованием спутникового канала. А резервирование голосовой нагрузки возможно через спутниковую сеть.

КРОМЕ ТОГО

Цифровизация полным ходом Глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ также озвучил программу цифровизации Сахалина и Курил. По факту в Сахалинской области к высокоскоростному интернету уже подключены 46 ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), это все Центральные районные больницы и отделения.

«Осталось подключить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). На Курилах (Итуруп, Шикотан, Кунашир) ЛПУ подключены по оптике (Ethernet). С приходом оптики школы на Курилах получили безлимитный интернет», - пояснил г-н Осеевский.

Отметим, что президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству обеспечить подключение до конца 2021 года всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, сообщается на сайте Кремля. Михаил Осеевский на встрече с главой государства говорил, что оператор готов подключить к скоростному интернету 40 тыс. школ в РФ, при этом подключение и оплата трафика до 2025 года оценивается в 40 млрд рублей.

На фото: Святая святых новой линии – выход на острова.

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