Глава Миприроды предлагает выдавать лицензию на недра единственному участнику тендера

Как сообщают ПРОНЕДРА, руководитель Минприроды РФ Сергей ДОНСКОЙ направил письмо вице-премьеру Аркадию ДВОРКОВИЧУ с предложением внести соответствующие изменения в статью 13.1 закона "О недрах".

Такого же мнения придерживаются и представители министерства в регионах. По словам руководителя Дальнедр Александра БОЙКО, анализ аукционов за 2012 и 2013 годы показал, что из общего числа объявленных в ДФО аукционов, признаны состоявшимися не более половины, в том числе и из-за отсутствия второго участника. Такая же статистика отмечена в среднем по России. Специалисты считают, что изменение в законодательстве о недрах позволит уйти от так называемых технических аукционов, когда во избежание признания аукциона несостоявшимся на роль второго участника приглашается аффилированная компания.

По словам руководителя Приморнедра Михаила ПОПОВА, применение новой системы приема заявок и проведения аукционов на недра позволит упростить привлечение инвестиций в разработку новых месторождений, особенно в труднодоступных районах, каковым является Дальний Восток.