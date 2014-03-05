Мобильные мошенники к 8 марта готовят свои вредоносные поздравления

«МегаФон» предупреждает об участившихся рассылках сообщений со ссылками на вредоносное программное обеспечение под видом поздравлений.

Злоумышленники рассылают «поздравления» с текстом, например, «Открытка с 8 Марта для тебя http://хххххххх». При переходе по ссылке на мобильное устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение. Оно может осуществлять автоматическую отправку SMS на premium-номера или выводить деньги с банковской карты, если она привязана к мобильному номеру клиента. Мошеннический спам распространяется посредством SMS, а также в социальных сетях. При этом в качестве отправителя могут быть указаны как анонимные пользователи, так и знакомые люди, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".



«Традиционно в преддверии праздников увеличивается мошенническая активность с рассылкой «поздравлений». В среднем этот показатель растет на 15-20%, что существенно увеличивает риск заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, – говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества компании «МегаФон». – Для того чтобы ваши праздники прошли без неприятных сюрпризов от мобильных мошенников, рекомендую соблюдать несколько простых правил: не переходите по ссылкам в сообщениях с незнакомых номеров, если ссылка пришла от знакомых или друзей – уточните, отправляли ли они сообщение, установите антивирусное программное обеспечение на свой смартфон и постоянно обновляйте его».

ZRPRESS.RU, Владивосток.







