Власти регионов Дальнего Востока всерьез увлеклись альтернативными источниками энергии

Отчаявшись модернизировать старые дизельные генераторы, чиновники Дальнего Востока решили заменить их новыми, работающими за счет силы природной стихии. Инвесторы готовы поддержать экономичные проекты.

Многие дальневосточные поселки, удаленные от линии централизованного энергоснабжения, выручает малая энергетика. Для ее поддержания в рабочем состоянии и увеличения эффективности локальных энергогенераций, износ оборудования которых ведет к повышению затрат, действуют программы модернизации - дизель-генераторы прошлого века меняют на современные устройства. Впрочем, фактической экономии средств не выходит.

Население отдаленных поселков края обслуживает 65 дизельных электростанций и 394 отопительных котельных, их услугами пользуются 3% жителей территории. По словам министра ЖКХ региона Анатолия ЛИТВИНЧУКА, топливная составляющая в себестоимости производства электроэнергии для северных территорий достигает 70%-80%. Проведенный ремонт сетей и замена оборудования позволили сэкономить 49 тыс. тонн ГМС. Но цены на топливо расти не перестали, а потому централизованный завоз ГМС в северные районы стал дороже прежнего. Краевые власти прогнозируют, что субвенции на выравнивание тарифов для потребителей с нынешнего 1 млрд рублей могут вырасти до 4 млрд уже к 2018 году.

Силы стихий

Сегодня взоры чиновников и энергетиков обращаются к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) – ветру и солнцу. Эти ресурсы не нужно добывать, на них до сих пор не придумали тарифы. Получать энергию с помощью солнца на Дальнем Востоке, по оценкам специалистов, пока не рентабельно. Наиболее предпочтительным альтернативным вариантом остается дуновение ветра. На территории края существуют три зоны, удобные для использования ветроэнергетических установок: прибрежная полоса вдоль Охотского и Японского морей, долина реки Амур. По словам экспертов, средняя годовая скорость ветра здесь составляет 5 м/с.

До недавних пор ветровые и солнечные генераторы использовались только частными хозяйствами, но вскоре подобный объект заменит дизельную установку в поселке Чумикан. Согласно планам краевых властей, комбинированную станцию начнут строить в 2014 году. Мощность первой очереди проекта составит 200-250 кВт, к моменту полного завершения строительства станция сможет выдать около 3 МВт. Генератор будет работать за счет ветра, солнца и дизельного топлива, переключаясь на любой из трех источников.

- Выработка энергии будет осуществляться круглосуточно и составлять не менее 2 кВт/час на человека в сутки. При этих условиях тариф потребления будет составлять 5-7 рублей за кВт/час, что является приемлемой ценой как для простых потребителей, так и для организаций, развивающих бизнес в регионе, – сообщил гендиректор компании «Эко-Инжиниринг» Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ.

Предварительная стоимость станции оценивается в 300 млн рублей, окупятся затраты за 8 лет. Как пояснили краевые чиновники, около 70% капитальных вложений должны обеспечить инвесторы. По словам Дмитрия Серебрякова, механизм возврата инвестиций вполне реален: тариф в 25 рублей за кВт/час будет «заморожен» краевыми властями, а разница между тарифом и себестоимостью энергии пойдет в счет окупаемости станции.

Как стало известно, одним из потенциальных партнеров проекта может выступить дочка РАО ЭС Востока ОАО «Передвижная энергетика». В энергохолдинге «ЗР» пояснили, что компания ведет переговоры по строительству ветро-дизельных комплексов с администрациями Хабаровского края, Камчатского края и Сахалинской области.

На данный момент собственные мощности ВИЭ компаний холдинга РАО ЭС Востока составляют 300 кВт. Это одна ветровая станция и две солнечных – все расположены в Республике Саха (Якутия). В 2013 году на Дальнем Востоке компания введет не менее 900 кВт мощностей возобновляемой генерации: ветро-дизельный комплекс на Командорских островах (остров Беринга), ветровую электростанцию в поселке Усть-Камчатский (оба объекта - Камчатский край), еще одну ветровую станцию и две солнечные станции в Якутии.

Представители РАО ЭС Востока верят в силу ветра и солнца. Помимо Якутии и Камчатки, где подобные проекты уже успешно реализуются, энергетики рассматривают потенциал отдельных изолированных районов Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

- Солнечная и ветровая генерация, действительно, являются дорогими, если их оценивать в системе координат единой энергосистемы. Но они никак не дороже дизельной генерации. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах крайне высока и может достигать 100 рублей за 1 кВт/ч. Основная причина такой дороговизны – это топливо. Мало того что дизель – дорогой нефтепродукт, так еще и транспортные издержки на его доставку могут увеличивать стоимость в разы, - пояснил зам. гендиректора по стратегии и инвестициям РАО ЭС Востока Алексей КАПЛУН. Проекты ВИЭ взаимовыгодны как для энергетиков, так и для властей, ведь по окончании срока окупаемости тариф будет снижен, что повлечет за собой снижение объема субсидий из региональных бюджетов. В свою очередь РАО ЭС Востока планирует ввести 100 МВт мощностей ВИЭ до 2020 года, оценивая общий ВИЭ-потенциал Дальнего Востока в 1 ГВт мощности.

Альтернатива альтернативе

Теоретически, перспективы у альтернативной энергетики на Дальнем Востоке есть, но и слишком рассчитывать на нее не стоит, полагают некоторые аналитики. Несмотря на то, что альтернативная энергетика (АЭ) в мире развивается уже несколько десятилетий, она пока так и не стала вровень с традиционными способами получения электроэнергии: тепловой, гидроэнергетикой, атомной генерацией, отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий БАРАНОВ. По его словам, сегодня доля АЭ в энергобалансе России оценивается в 3-5%, в развитых странах этот показатель выше - примерно 10-20%.

Есть и другие варианты решения проблем малой энергетики отдаленных населенных пунктов. На правительственном часе в Законодательной думе Хабаровского края председатель парламента Сергей ХОХЛОВ предложил объединить финансовые усилия с соседями - Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью - и построить межграничную атомную или гидроэлектростанцию, снабжающую энергией северные районы.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог".