"Газпром", шагая по Дальневосточному региону, продвигается в АТР

ОАО «Газпром» в феврале отмечало двадцатилетие. Принять участие в празднике и обсудить перспективные вопросы развития компании были приглашены руководители региональных СМИ России. Такие встречи уже стали традиционными, и дальневосточных журналистов на них приезжает все больше.

«Газпром» играет все более важную роль в экономике Дальневосточного региона, и вектор его развития «на восток» определен как стратегический - российский газовый гигант, расширяя рынки сбыта, активно продвигается в АТР. Восточная газовая программа, принятая правительством РФ в 2007 году, уже обозначилась на Дальнем Востоке рядом реализованных проектов, хотя основные ее объекты еще впереди. И важные решения по ним приняты в прошлом году и в начале нынешнего.

Приморье ждет СПГ

Самая свежая новость - 21 февраля, как раз в день встречи с региональными журналистами, правление ОАО «Газпром» одобрило обоснование инвестиций в проект строительства завода СПГ в районе г. Владивостока. Обоснование инвестиций станет основой для разработки проектной документации. Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в 2018 году. Ресурсной базой для завода станет газ Сахалинского центра газодобычи, а также Якутского и Иркутского центров. Целевыми рынками сбыта СПГ станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщили в «Газпроме», теперь в месячный срок профильные компании должны подготовить план первоочередных мероприятий по реализации проекта. В 2013 году будет создана компания специального назначения и проведены коммерческие переговоры с покупателями СПГ.

Заметим, что Приморье в вопросе строительства завода СПГ перетянуло на себя конкурентное одеяло. В принципе, такой лакомый для экономики региона объект мог бы появиться и в Хабаровском крае - такие предложения высказывала региональная власть. Или на самом Сахалине. Ряд экспертов, исходя из сугубо экономических расчетов, утверждают, что возить СПГ с острова было бы куда выгоднее, чем строить газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» мощностью 30 млрд куб. м газа в год, транспортировать его и производить конечный продукт (СПГ) на юге Приморья. Такая точка зрения, наверное, могла бы иметь право на жизнь. Но вряд ли актуальна сегодня. Газопровод запущен еще в 2011 году, а в ближайшие годы в него добавится газ Якутского газового центра. И к этому времени нужна будет развитая система «сбыта».

И не смотря на то, что «Газпром» декларирует «приоритетность удовлетворения спроса на газ российских потребителей и поддержание устойчивого газоснабжения в России», экспортная составляющая Восточной газовой программы будет играть превалирующую роль.

Вообще, как можно было сделать вывод из общения с руководителями компании, на сегодняшний день вопрос экономической эффективности уже построенной трубы с Сахалина очень сложный. Когда планировалось строительство газопровода, мощностью 30 млрд куб м, было много заявок от потребителей - крупнейшими должны были стать дальневосточные регионы. Пока же синхронизации работы с региональными властями нет. Газопровод построен, но нет распределительных сетей. В итоге лишь 7% составляет уровень газификации даже тех территории ДФО, где добывается и через которые транспортируется газ. В среднем по России этот показатель составляет 63%, оптимальным, говорят специалисты «Газпрома», было бы 80%.

Сам «Газпром» в газификации российских регионов в этом году готов вложить 33 млрд рублей, на 10 млрд больше, чем в 2011-м. Что касается Дальнего Востока, то практически с каждой территорией газовый гигант подписал соглашения, обязавшись вложить в газификацию «свой миллиард». Однако, население региона вряд ли в скором времени станет для «Газпрома» весомым потребителем.

Внутренним потребителем должна стать большая энергетика. Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2 уже доставил в предыдущий зимний отопительный сезон немало проблем и обернулся убытками для Дальневосточной генерирующей компании, поскольку в газопроводе бесконечно возникали «пробки», поставки были не ритмичными. Как заверил Олег АКСЮТИН, отвечающий в «Газпроме» за транспортировку и подземное хранение газа, «болезни роста» преодолены, прошлым летом по всей трубе проведены поршневые зачистки, сбоев больше не будет.

При этом он заметил, да и эту мысль в течение встречи неоднократно подчеркивали его коллеги, объекты Восточной газовой программы не стоит рассматривать только в сугубо экономических смыслах («торговля газом ради торговли газом никому не нужна»): все, что «Газпром» делает сегодня в Дальневосточном регионе, - вопросы геополитики. Его задача - сделать свои проекты локомотивами развития территории. «Чтобы регион не оставался депрессивным», - акцентировал приоритеты Олег Аксютин.

Якутия выпустит газ…

Уже в этом году начнутся первые работы по строительству второй «ноги» восточной газовой трубы «Якутия - Хабаровск - Владивосток», которая пройдет по территории Якутии, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев и по итогам объявленного «Газпромом» конкурса в конце 2012-го обрела имя - «Сила Сибири». Окончательное инвестиционное решение по этому проекту принято в октябре 2012 года. Как рассказал на встрече с журналистами член правления ОАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ, магистральный газопровод пройдет параллельно нефтепроводу ВСТО и легкой жизни его строительство газовикам не обещает. Труба пройдет по вечной мерзлоте, тектоническим разломам, высокогорью и вберет в себя газ уникальных месторождений Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область).

Освоение этих месторождений требует и значительных дополнительных затрат, поскольку они имеют сложный компонентный состав и содержат большой процент самого летучего газа - гелия, который будет отделяться и складироваться в непроницаемых подземных хранилищах в Якутии, где наиболее подходящие для этого условия, до лучших времен. По подсчетам, в Чаяндинском месторождении может содержаться ¼ мировых запасов этого газа, использование которого в значительной степени определяет уровень промышленного развития государства. Сегодня Россия потребляет в 100 раз меньше гелия, чем США, являющиеся монополистом по его производству. Как прокомментировали специалисты «Газпрома», если выделить все запасы гелия Чаяндинского месторождения, то его объем превысит мировое потребление на сегодняшний день.

…а Амурская область его подготовит

Важным решение прошлого года можно назвать и проект строительства газоперерабатывающего комплекса в г. Белогорске Амурской области. Сюда будет поступать газ, добытый не только «Газпромом», но и другими недропользователями Восточной Сибири, и разделяться на этан, пропан, метан, этанол и т.д. Тем самым он будет подготовлен для дальнейшей транспортировки на экспорт и региональным потребителям, появится ресурс для создания газохимических производств.

Власть региона «выторговала» для себя новую точку роста, инвестиции для которой обеспечит газовый гигант. Аргументом стала близость к Китаю, который, как известно, может обеспечить один из наиболее емких рынков для дальневосточного газа.

Последние новости относительно этого направления экспорта - встреча в конце февраля этого года заместителя председателя правления АОА «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА с председателем совета директоров CNPC Цзян Цземинем и вице-президентом CNPC Ван Дунцзинем. Как сообщают официальные источники, стороны договорились интенсифицировать переговоры «по поставкам российского газа по восточному направлению», предполагается, что в конце 2013 года будет пописан контракт купли-продажи природного газа, определяющий объемы и сроки поставки.

При том, что председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР неоднократно говорил о приоритете СПГ (его продажи делают российского газового гиганта более независимым от монопольного покупателя), возможности экспорта трубопроводного газа в Китай хорошо видны на картах-схемах будущей «Силы Сибири» в виде отвода газопровода на Китай в районе Благовещенска.

Сахалин готов к прорывам

Значительное событие для «Газпрома» и Сахалинской области - начало в этом году добычи газа на Киринском месторождении (проект «Сахалин-3»), который станет главной ресурсной базой для заполнения трубопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Добыча впервые на континентальном шельфе России будет вестись с помощью уникального подводного добычного комплекса, что более экологично и безопасно по сравнению с морскими платформами. В «Газпроме» очень гордятся оперативностью работы на этом месторождении, лицензию на разведку которое компания получила в 2008 году. Как говорят менеджеры компании, с мировой практике только на разведку подобных месторождений уходит до пяти лет.

Досье: Ресурсная база «Сахалин-3» оценивается в 1,4 млрд куб. м, при этом основные из них сосредоточены на Киринском участке. В сентябре 2010 года «Газпром» открыл на Киринском участке крупное Южно-Киринское месторождение с запасами газа по категории С1+С2 260 млрд куб. м. Осенью в 2011 году открыто второе месторождение на Мынгинской структуре в пределах Киринского участка недр.

Как говорят в «Газпроме», у компании есть поручение по изучению возможностей проектов «Сахалин-4» и «Сахалин-5», однако это дела не ранее чем 2025 года. Новых лицензий в ближайшее время компания получать не планирует и сосредоточится на увеличении запасов уже действующих месторождений.

Лариса ЛАРИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.