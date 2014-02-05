В Сахалинской области на Киринском газоконденсатном месторождении начнется эксплуатационное бурение

В этом году ОАО «Газпром» планирует начать промышленную добычу газа на Киринском месторождении, о чем глава российского газового концерна Алексей МИЛЛЕР сообщил на встрече в Москве с губернатором Сахалинской области Александром ХОРОШАВИНЫМ.

В прошлом году «Газпром» завершил обустройство Киринского газоконденсатного месторождения проекта «Сахалин-3», в том числе сооружение газопровода от берегового технологического комплекса до головной компрессорной станции «Сахалин» ГТС «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». В этом году освоение месторождения будет продолжено. В частности, планируется выполнить эксплуатационное бурение, что позволит приступить к промышленной добычи газа с месторождения. Запланированный для этого объем капитальных вложений составляет 10 млрд руб., отметил Алексей Миллер.

Кроме того, в этом году «Газпром» продолжит газификацию Сахалинской области. С 2008 по 2013 годы компания уже направила на эти цели более 3 млрд руб. В частности, была разработана Генеральная схема газоснабжения, построены три межпоселковых газопровода: «Газораспределительная станция (ГРС) „Дальнее“ — Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», «ГРС „Дальнее“ — п. Ново-Александровск» и «Газораспределительный пункт (ГРП) п. Ново-Александровск — с. Ключи — с. Санаторное». В результате уровень газификации области, с учетом потребителей, получивших тепловую энергию от газифицированных ТЭС, вырос на 24,5% и составляет 33,6%. В 2014 году компания продолжит строительство газопровода-отвода и ГРС «Ноглики», а также межпоселковых газопроводов «ГРС "Ноглики" — ГРП "Ноглики"» и «ГРС "Ноглики" — с. Ныш».

Как сообщает пресс-служба ОАО «Газпром», на встрече также шла речь о создании в Сахалинской области рынка газомоторного топлива. В 2014 году «Газпром» построит в Южно-Сахалинске первую в регионе автоматическую газонаполнительную компрессорную станцию.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.