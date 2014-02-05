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Во Владивостоке открыты новые вакансии главных бухгалтеров
«ПРОСПЕКТ» (г. Владивосток, ул. Русская, 17, оф. 805, тел./факс: (423) 237-47-21, 237-47-28, 232-13-73, www.prospect-job.ru, е-mail: resume@prospect-job.ru)
1. Директор по управлению персоналом. Обязанности: формирование политики управления персоналом группы компаний, управление процессом подбора персонала, контроль процессов кадрового администрирования, закрытие топ-вакансий, участие в разработке программ мотивации персонала, руководство отделом, в подчинении 3 человека. Требования: высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, предпочтительно в многопрофильных холдингах с филиальной сетью, высокие коммуникативные навыки, управленческие компетенции, результативность. Условия: по заработной плате компания открыта для диалога, возможности профессионального роста, реализации новых проектов, график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя.
2. Руководитель отдела внутреннего аудита. Обязанности: контрольно-ревизионная деятельность ТМЦ; контроль за соблюдением бизнес-процессов компании, норм, регламентов, приказов, определение возможных рисков; составление отчетов по проведенным проверкам и инвентаризациям с рекомендациями по устранению выявленных нарушений; участие в регулярных проверках; осуществление внутреннего аудита (бухучет, кадровый учет, активы, основные средства). Требования: высшее профессиональное образование; наличие действующего сертификата аудитора; знание 1С (SAP как преимущество); знание систем аудита, бухгалтерского учета, кадрового учета, управленческого учета; навык проведения контрольно-ревизионных проверок всех составных частей деятельности. Условия: возможность реализации новых проектов компании; заработная плата 80 000 рублей (готовы обсуждать), премии по итогам прохождения испытательного срока; компенсации ГСМ, сотовой связи.
3. Главный бухгалтер группы компаний. Обязанности: оперативное руководство бухгалтерской службой; оптимизация налогообложения, налоговое планирование. Требования: высшее профессиональное образование; опыт работы от 5 лет на руководящих позициях, в крупных компаниях; опыт перехода на базу 1С 8; навыки управления коллективом. Условия: график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя; заработная плата 150 000 рублей.
4. Руководитель отдела маркетинга (торговая компания). Обязанности: разработка и реализация рекламных кампаний и программ по стимулированию сбыта; работа с ключевыми клиентами/ партнерами компании, а также сетями по продвижению продукции; работа по оформлению торговых точек, брендирование транспортных средств, холодильного оборудования; курирование рекламных кампаний партнеров: реализация мероприятий, отчетность; работа с подрядными организациями по производству рекламной продукции; координация работы отдела маркетинга и рекламы: постановка задач и контроль выполнения для дизайнера, супервайзера, мерчандайзеров; координация работы отдела мерчандайзинга: разработка и ввод регламентов работы отдела мерчандайзинга, анализ работы мерчандайзеров. Требования: высшее образование (маркетинг, реклама, PR); опыт на аналогичной должности от 3-х лет; знание ПК, графических редакторов. Условия: график работы: 8.30 - 17.30, пнд-птн., оплата: от 60000 – 80000 руб., готовы обсуждать, продукты питания по льготным ценам.
«УСПЕХ» (г. Владивосток, ул. Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс: (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)
1. Директор в производственную компанию. Оперативное управление и контроль производственного предприятия; принятие производственных и экономических решений; оптимизация штата подразделения; автоматизация бизнес-процессов; подбор, обучение персонала; прогнозирование, бюджетирование, финансовый анализ производственных показателей; внедрение мер по снижению себестоимости продукции; ведение всей административно-хозяйственной деятельности предприятия; обеспечение выхода компании на биржу. Требования: в/о (желательно экономическое/юридическое), опыт на аналогичной позиции от 3-х лет; управленческие компетенции, желательно знание английского языка. Преимущества: крупная производственная компания с иностранными инвестициями, офис находится в Уссурийске, по необходимости предоставляется автомобиль с водителем, пятидневная рабочая неделя, регулярные командировки по Приморскому краю.
2. Главный бухгалтер (производство), Уссурийск. Организация работы и управление бухгалтерией (7 человек), ведение бухгалтерского, налогового учета (ЕСХН), составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; взаимодействие с контролирующими органами, оптимизация налогообложения. Требования: в/о желательно сельскохозяйственного направления, опыт работы на руководящей должности не менее трех лет, знание 1С: УПП, знание МСФО, знание английского языка приветствуется. Преимущества: крупный производственный холдинг, доставка, оплата бензина, ГСМ, расходов на связь.
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