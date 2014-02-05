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"Востокцемент" полностью выкупил у Якутии единственный цементный завод
Группа компаний «Востокцемент» (Приморский край), крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, приобрела 48,88% акций ОАО «Производственное объединение «Якутцемент» (Якутия), доведя свою долю в этом предприятии до 100%.
Как сообщила пресс-служба «Востокцемента», пакет акций был куплен в начале января 2014 года в результате торгов, организованных Республикой Саха (Якутия).
Республика в лице ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС (Я)» получила от сделки 400 млн рублей.
В сообщении поясняется, что на момент сделки «Востокцемент» уже владел 51% акций предприятия.
В сообщении «Востокцемента» говорится, что сделка по приобретению 100% «Якутцемента» позволила сделать более эффективной систему управления в рамках холдинга «Востокцемент», а также расширить возможности для модернизации производства и вкладываемых в предприятие инвестиций.
«Благодаря приобретению группой компаний «Востокцемент» контрольного пакета в октябре 2011 года, во-первых, удалось избежать дефицита цемента для якутского потребителя за счет поставок с других цементных заводов холдинга, во-вторых, мощности холдинга позволили приобрести дорогостоящее оборудование и провести долгожданный этап модернизации одной из печи в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.
Отметим, что на начало года на предприятии наблюдался острый дефицит денежных средств. Поэтому в январе 2014 года ОАО ПО «Якутцемент» объявил акцию по продаже цемента по фиксированным ценам согласно прайс-листу 2013 года.
Между тем 2013 год выдался для ОАО ПО «Якутцемент» очень результативным. Единственный цементный завод Якутии, по предварительным итогам 2013 года, фактически произвел 303 000 тонн цемента вместо 280 000 тонн, выпущенных за аналогичный период 2012 года. Плановое задание выполнено на 104,5%. Перевыполнен поставленный план и по выпуску тарированного клинкера (на 136,5%), потребителям реализовано более 17 000 тонн этой продукции. Выпуск щебня также осуществлен сверх плана - на более чем 140%, якутские строители в этом году получили более 897 тысяч тонн этой продукции.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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