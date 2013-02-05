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Завод Hyundai по производству электротехнического оборудования открыт в Приморье
На церемонии открытия завода Hyundai по производству электротехнического оборудования в городе Артеме Приморского края присутствовали первые лица и представители корпорации Hyundai, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег БУДАРГИН, президент Hyundai Heavy Industries Ли ЧЖЕ СОН, генеральный директор ООО «Хендэ Электросистемы» Канг ЧЖОН ХО, директор по проектированию AЕСОМ Цой КВОН ТЭ, представители энергетических компаний региона и региональных органов власти.
Воплотить в жизнь столь значимый объект мог только высококлассный подрядчик. По итогам масштабного конкурса, объявленного мировым лидером машиностроения корейской компанией Hyundai, контракт на строительство завода был подписан с Группой компаний RDS.
Благодаря накопленному опыту и реализации многих знаковых проектов в Приморском крае возведение завода ГК RDS осуществила менее чем за 11 месяцев. 450 рабочих в две смены возводили здания, соблюдая при этом самые строгие правила безопасности.
Самые большие объемы работ пришлись на производственный цех, в котором будет производиться сборка оборудования. Здесь специалисты Группы компаний RDS впервые применили высотные конструкции корейской компании POSCO.
Президент Hyundai Heavy Industries Ли Чже Сон отметил успешное выполнение всех целей и задач, которые были поставлены при строительстве завода, а генеральный директор ООО «Хендэ Электросистемы» Канг Чжон Хо вручил благодарственное письмо генеральному директору ЗАО «РДС» Сергею ЧЕВЕЛЕВУ.
Значимость завода Hyundai очевидна: с выпуском КРЭУ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) в России начинается новая эпоха развития инновационных технологий и экономики региона в целом. До сих пор оборудование закупалось у иностранных производителей, теперь есть все возможности поставлять собственную продукцию за рубеж. К тому же завод Hyundai - это новые рабочие места для специалистов региона.
Hyundai Heavy Industries планирует дальнейшее развитие энергоресурсов России, и Группа компаний RDS готова к реализации следующих масштабных строек с партнерами из Южной Кореи.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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