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ФТС опробует предварительное информирование в порту Восточный
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в 2013 году в качестве эксперимента опробует предварительное информирование в порту Восточный, сообщил замруководителя ведомства Руслан ДАВЫДОВ на брифинге во Владивостоке. В дальнейшем результаты эксперимента планируется распространить на другие порты РФ. ФТС полагает, что в результате этого эксперимента будет предложена технология, которая позволит, по крайней мере, что касается таможни, существенно сократить сроки прохождения контейнеров в порту.
Предварительное информирование (ПИ) - система, позволяющая транспортным компаниям через Интернет извещать таможенные органы о ввозимых в страну товарах до прибытия транспортного средства на границу. Обязательное предварительное информирование по товарам, перемещаемым автомобильным транспортом, заработало в Таможенном союзе с 17 июня 2012 года.
«Нормативно, юридически, мы это решение (по введению обязательного предварительного информирования на морском транспорте. - Прим. авт.) обязаны провести с участием двух других стран-членов Таможенного союза. И мы понимаем, что, прежде чем принимать какое-то нормативное решение, нужно подготовиться технически, технологически, чтобы наши действия были понятны морским перевозчикам. С их участием мы провели мероприятия, проект согласован. Надеемся, что в этом году мы уже сможем начать реализовывать пилотный проект в порту Восточный», - заявил Руслан Давыдов. К пилотному проекту может присоединиться еще какой-нибудь один участник, например, Владивостокский морской торговый порт.
Для реализации технологии ПИ на морском транспорте для создания и регистрации предварительного уведомления будет применяться бесплатный портал ЭПС ФТС России. А в таможенном органе, расположенном в морском пункте пропуска, в целях совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении судов - комплекс программных средств морской пункт пропуска (КПС МПП). «Предварительное информирование позволяет сэкономить время, сократить транспортные издержки, и оптимизировать логистику, и, самое главное, использовать информацию, переданную на портал, в дальнейшем для представления таможенному органу документов отчетности и таможенного декларирования», - говорит начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей ПАШКО.
Замруководителя ФТС уточнил, что для таможни важна информация о товаре, который размещен на судне. С ее помощью таможенники смогут принять решение, какие контейнеры в дальнейшем будут выводиться на фактический контроль или осмотр с использованием инспекционных комплексов, а по каким товарам система управления рисками не сработала - и у ФТС нет оснований предполагать, что там есть что-то запрещенное к ввозу. Таким образом, таможня сможет разделить поток контейнеров с морских судов, отправив часть из них на контроль, а часть - на выпуск, что позволит ускорить процессы таможенного администрирования.
Отметим, что сегодня действует совместная рабочая группа ФТС и РЖД. Цель ее работы - это перевод на электронный документооборот взаимодействия между таможней и железной дорогой. По словам замруководителя ФТС, как только вся работа будет переведена в электронный вид, ускорение процедур сможет почувствовать как перевозчик, так и компании, которые перевозят грузы железнодорожным транспортом.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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