Померяемся мостами

Компания, строившая мост во Владивостоке, теперь решает задачи уже международного масштаба - возводит переход Благовещенск - Хэйхэ

В Амурской области завершена компанией УСК «Мост», строившей мост на о. Русский, первая стадия надвижки пролетного строения основного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ. Метод надвижки подразумевает пристыковку пролетов сзади, а затем выдвижение всей конструкции вперед, так как строительство моста подразумевает выполнение работ над водой. Продолжаются работы по сборке следующего участка пролетного строения на стапельной площадке, пишет газета "Золотой Рог".

Для Амурской области это важнейший объект транспортной инфраструктуры. Автодорожный мост создает экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестпроектов на территории области, потому что значительно удешевляет логистику. Это касается и экспорта продукции сельского хозяйства.

Автомобильный мост – это первый этап большого проекта, который еще летом 2014 года был представлен Олегом КОЖЕМЯКО на российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Второй этап – строительство железнодорожного моста, который позволит обеспечить грузовые поставки в Китай. В целом, налаженное сообщение через Амур даст дополнительный импульс развития экономики Амурской области, решению вопросов занятости, поступления дополнительных налогов и инвестиций.

На стыке двух держав

Корреспондент газеты «Золотой Рог» побывал в Амурской области на строительстве масштабного международного объекта и поговорил с непосредственными участниками стройки. По словам директора филиала компании «Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)» в г. Благовещенске Евгения Королькова, 13 ноября подрядная организация УСК «Мост» завершила первый этап надвижки пролетного строения. На первой стадии пролетное строение, вместе со смонтированными на нем пилонами и вантами, было надвинуто на 168 м, от опоры № 10 до опоры № 8. В дальнейшем предстоит выполнить еще две стадии надвижки.

Стоит отметить, что конструкция моста уникальна: у него довольно короткие пилоны с вантовыми элементами, которые не только украшают мост, но и являются силовой системой для несущих конструкций. Всего на мосту 6 пилонов и 4 группы по 16 вант. Однако если длина стрендов в вантах на мосту на о. Русский составляла 3800 км, на этом строении их длина будет меньше.

Стыковка российской и китайской частей пролетного строения моста намечена на март 2019 года. «Мы очень ответственно готовимся к этой дате. Хотя проектные решения по российской и китайской частям схожи, все же есть некоторые различия, поэтому мы регулярно проводим совещания, встречаемся с китайской стороной для обсуждения всех технических вопросов. Поэтому трудностей в стыковке не ожидаем», - рассказал Евгений Корольков. Обслуживание моста по условиям концессионного соглашения будет осуществляться в течение 16 лет совместной российско-китайской компанией «Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)».

Необходимо отметить, что российская и китайская части строятся каждая по своим нормам и правилам, из собственных стройматериалов. И несмотря на то, что эти нормы могут отличаться, обе стороны ведут согласование, и берутся за основу те нормы, которые выше, соответственно, увеличивают требования с одной или с другой стороны. По словам Королькова, материалы и технологии соответствуют максимальным требованиям для данного вида сооружений с нормативным сроком эксплуатации 100 лет. Для пролетного строения применяются самые современные материалы, в том числе кортеновская сталь - атмосферостойкая сталь с повышенными антикоррозийными свойствами.

Вантовые системы подбираются с учетом требуемых характеристик. Российской стороной выбрана уже зарекомендовавшая себя на мосту на о. Русский во Владивостоке французская фирма Freyssinet, КНР нашла под эти параметры производителя у себя. На объекте регулярно производится контроль качества: ответственные за него организации находятся на строительстве и ежедневно осуществляют строительский, авторский надзор.

«С пограничной службой у нас налажен тесный контакт. Для более удобного выполнения работ участок госграницы КСП был перенесен – была выделена зона для строительства. Никаких трудностей с производством работ в пограничной зоне у нас нет», - прокомментировал «пограничную» составляющую строительства директор филиала.

В завершающей стадии российско-китайский мост, как и мост на о. Русский во Владивостоке, предложено раскрасить. По согласованию с китайской стороной все ванты решено раскрасить в два цвета – белый верх, красный низ – цвета флагов России и КНР.

















Поездка на коммерческой основе

По словам главного инженера филиала компании Николая Рогова, для удобства и комфорта на автомобильном мосту также предусмотрены модернизация пункта пропуска и обустройство пункта взимания платы. Тарифы пока в стадии обсуждения.

На мосту предусмотрено две полосы движения. На первом этапе, вероятно, пропускная способность составит до 2 тыс. как легковых автомобилей, так и автобусов и грузовиков в сутки. Расчетная же пропускная интенсивность – 4,5 тыс. автомобилей в каждую сторону. Концессионная модель строительства мостового перехода в рамках российско-китайского соглашения включает в себя непосредственно строительство - 3 года, и эксплуатацию – 16 лет (расчетный срок окупаемости). Проект коммерческий. Кредитные средства получены совместной компанией у Китайского Банка. Ориентировочная строительная стоимость моста на российской стороне – 16 млрд руб., однако с учетом изменения НДС в России и стоимость может меняться.

Компании «Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)» - совместная российско-китайская компания, созданная в 2015 году специально для строительства моста, никакие другие объекты компания не ведет.

Параллельно со строительством мостовых сооружений ведется строительство подъездной дороги с расположенными на ней искусственными сооружениями – это три путепровода и два сооружения для связи разобщённых территорий. Как рассказал корреспонденту «Золотого Рога» исполнительный директор АО «Асфальт», которое ведет строительство по этапу I-I, Александр Овчинников, компания уже второй год является генподрядчиком по строительству мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ протяженностью около 14 километров. Работы по возведению земляного полотна выполнены на сегодняшний день на 95 %, искусственные сооружения - на 85 %. В этом году компанией отработана технология по укладке цементогрунта, асфальтобетона и укрепления откосов земполотна бетоном – это те работы, которые будут вестись в следующем году. На объекте задействованы в нынешний сезон около 150 человек, в сезон основных работ на строительстве одновременно работали около 500 человек и 100 единиц техники. «Строительство ведется круглосуточно и круглогодично, техника позволяет. Несмотря на то, что компании пришлось столкнуться с непростыми погодными условиями – в этом году произошло подтопление из-за повышения уровня Амура, проектировщики в кратчайшие сроки применили новые технические решения, которые позволили не выбиться из графика. Все работы сегодня идут по графику и должны быть завершены в декабре 2019 года», - заверил представитель генподрядчика.

Одновременно ведется строительство моста через протоку Каникурганскую. Объект находится в высокой степени готовности. Все опоры возведены, в полном объеме выполнена сборка и надвижка пролетного строения. Сейчас идут работы по устройству железобетонной плиты проезжей части, забетонировано 598 м3, что составляет 71% от планового объема.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу правительства Амурской области.

Досье "Золотого Рога": Строительство моста Благовещенск - Хэйхэ идет в Благовещенском районе Амурской области. Для области - это важнейший объект транспортной инфраструктуры. Инициатором продвижения так и не осуществленного в советский период проекта по строительству моста в Китай стал тогдашний губернатор области Олег Кожемяко. Весь комплекс строительных изысканий и проектирование заняли два года. В конце 16-го года начато строительство. Общая длина моста составит более 1 км. Высота судоходного хода – 17 м. Ведется также работа по созданию пункта пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста. Объект включает в себя два основных этапа: этап I-I, который подразумевает строительство основного моста через Амур до госграницы, моста через протоку Каникурганскую, подъездных путей с тремя двухуровневыми путепроводами и двумя сооружениями для связи разобщенных территорий. Общая протяженность мостового перехода, включая российскую и китайскую сторону, составит 19,5 км. Нагрузка на мостовой переход – 100 т.

Мария КУЗОВЛЕВА, фото автора.