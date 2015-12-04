ХНПЗ и Сбербанк пошли в глубину

Объем инвестиций, вложенных в строительство новых установок и реконструкцию существующих объектов нефтеперерабатывающего завода, беспрецедентный

Этот масштабный проект, который имеет большое значение как для развития топливного рынка нефтепродуктов России, так и для Дальнего Востока, реализуется уже на протяжении 15 лет. С 2014 года завод стал одним из основных активов «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), которая активно взялась за проект по реконструкции. В рамках пресс-тура для представителей Сбербанка и региональных СМИ руководство ХНПЗ продемонстрировало ряд объектов глубокой обработки нефтепродуктов, работы по которым были завершены досрочно, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Завершающий этап модернизации был осуществлен при поддержке Дальневосточного Сбербанка, открывшего предприятию кредитную линию на сумму $700 млн и выдавшего облигационный займ на 5 млрд руб. общий объем инвестиций в проект составил более $2,5 млрд. За последние годы введены в эксплуатацию несколько современных производственных объектов, среди которых установка гидрокрекинга, комплекс гидроочистки дизельных топлив и керосина, установка по производству водорода УПВ-22, установка по производству серы КУС-13; модернизированы установки риформинга и АГФУ. Все это позволило заводу перейти на выпуск моторных топлив высшего эко-логического класса 5.





- Объем инвестиций, вложенных в строительство новых установок и реконструкцию существующих объектов завода, беспрецедентный, - прокомментировал председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов. - Нет смысла скрывать, что ХНПЗ - это, пожалуй, самый крупный проект, в который мы инвестируем, и по объему вложенных средств, и по масштабу нашего будущего интереса. Структура инвестиций данного проекта тоже очень интересна: здесь был задействован целый ряд банковских продуктов. И самое главное, это долгосрочный проект, в котором мы намерены участвовать и дальше.

Глава Дальневосточного Сбербанка отмечает, что масштабы проекта потребовали детальной проработки многих степеней защиты, в том числе проведен тщательный отраслевой анализ. Были задействованы инструменты хеджирования рисков: и валютных, и технологических.

- В этом году в планах завершить модернизацию завода, которая была начата 15 лет назад, - говорит генеральный директор ХНПЗ Сергей СКУРИДИН. - Финансовая поддержка Сбербанка дала возмож-ность провести такую глобальную реконструкцию завода, которая позволяет нам заявить о том, что предприятие отвечает всем требованиям экологической и промышленной безопасности. Сегодня на заводе применяются такие технологии переработки нефти, которые позволяют хабаровчанам спать спокойно с точки зрения экологической безопасности.

На сегодняшний день Хабаровский нефтеперерабатывающий завод закончил реконструкцию уста-новки гидроочистки сырья первой и второй очереди. Это своеобразный исторический момент для предприятия, потому что обновленная установка позволит получать светлые нефтепродукты, со-ответствующие стандарту экологического пятого класса. В декабре 2015 года планируется окончание строительства перерабатывающих предприятий по технологии «висбрекинг», что позволит существенно увеличить глубину переработки и получать еще больше готовых продуктов из опре-деленного объема сырья. На сегодняшний день глубина переработки нефти составляет более 70%, но в планах увеличить этот показатель до 75%.

Одним из главных шагов в рамках реконструкции стало подключение завода к системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). ХНПЗ - первый завод в России, подключенный к трубопроводной си-стеме ВСТО и с 1 сентября этого года получающий коммерческие поставки трубопроводной нефти. Это подключение позволило снизить затраты на транспортировку нефти и обеспечило надежность поставок нефти на ХНПЗ.

ХНПЗ производит до 23 наименований продуктов: бензин, дизельное топливо, керосин, водород, серу и газ. Более 40% конечных продуктов завода идут на поставки в Дальневосточные регионы. В части заводской логистики по отгрузке нефтепродуктов и их накоплению ХНПЗ требуются капиталовложения для строительства резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Из одной тонны сырья можно получить 13% автомобильных бензинов, 35% дизельных и судовых топлив, 4% топлива для реактивных двигателей, остальное зависит от качества и особенностей нефти. Все качественные показатели продуктов завода оцениваются в химической лаборатории ХНПЗ.

- Лаборатория оснащена по последнему слову техники, самым современным оборудованием, которое необходимо для контроля качества всех видов топлив, в том числе дизельного топлива и автомобильных бензинов, - говорит начальник химической лаборатории ХНПЗ Марина ОРЛОВА. - Соблюдаются нормы, установленные техническим регламентом таможенного союза и нормативными документами. Наша лаборатория аккредитована на техническую компетентность, имеет действующий аттестат уже в новой системе и по новому законодательству.

Модернизация нефтеперерабатывающего завода имеет важнейшее значение для экономики региона, которая нуждается в расширении ассортимента и улучшении качества топливной продукции. Успешно реализовать этот проект позволило участие Сбербанка, который может записать на свой счет уже более 500 различных проектов во всех регионах Дальнего Востока.

- В дальнейшие планы Сбербанка входит развитие макрорегиона в целом. Портфель инвестиционного кредитования у банка порядка 2376 млрд рублей. Эта сумма почти постоянная, потому что одни проекты завершаются, другие - начинаются. В общей же сложности на сегодняшний день объем средств, вложенных в экономику региона, только у нашего дальневосточного подразделения Сбербанка порядка 240 млрд рублей, - подчеркнул Евгений Титов.

Ксения ЕГОРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.