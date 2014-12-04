HeadHunter поможет в поиске лучших дальневосточных проектов в области развития общественных связей

HeadHunter и премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток продолжат свое сотрудничество. Компания, являющаяся одним из лидеров на российском рынке интернет-рекрутмента, в четвертый раз станет HR-партнером регионального конкурса.

Как подчеркнула директор филиала HeadHunter Дальний Восток Ксения Нестеренко, под эгидой этого сотрудничества клиенты компании не только знакомятся с новостями конкурса, являются участниками мероприятий, но и получают реальную возможность стать соискателями престижной награды. «Мы внимательно следим за всеми тенденциями в бизнес-сфере в России и особенно пристально – в дальневосточном регионе. Нам важно, чтобы Дальний Восток активно развивался в различных направлениях, а, как известно, реклама, маркетинг, PR – двигатели прогресса. Проведение подобных мероприятий и премий даёт возможность определить дальнейший вектор развития», - отметила она.

HeadHunter был основан в 2000 году, и сегодня является одной из ведущих российских компаний в сфере интернет-рекрутмента, развивающей бизнес не только в своей стране, но и за ее пределами – в Беларуси, Украине, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Крупнейший актив HeadHunter – сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 360 тыс. актуальных вакансий и 14,5 млн. резюме. Каждую неделю через этот ресурс компании приглашают на собеседование 600 тыс. человек. Также HeadHunter владеет сайтом Career.ru и управляет Работа@Mail.Ru.

Как уже сообщалось ранее, старт дальневосточной премии «Серебряный Лучник», поддержку которой в регионе оказывает компания HeadHunter, был дан в октябре. Прием заявок на ее соискание осуществляется на бесплатной основе и вплоть до 27 декабря. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru.

Победители станут известны в конце января 2015 года. А в феврале состоится презентация их работ и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.

Десять лучших проектов получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.