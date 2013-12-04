www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Дефицит молодежи привел к нехватке рабочих рук

04 Декабря 2013, 21:28 | Дальний Восток

Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу для выполнения заказов в 2014 году понадобятся около 1 тыс. новых квалифицированных рабочих.

А в начальных и средних профессиональных учебных заведениях края учатся около 360 человек, чьи специальности могут быть востребованы авиастроителями. Проблема несоответствия потребностей экономики и направлений развития профессионального образования стала одной из тем расширенного заседания правительства Хабаровского края.

И.о. заместителя председателя правительства - министра образования края Александр КОРОЛЬ заявил, что виновен в отсутствии молодых кадров для КнААЗ «дефицит детей». Демографический провал прошлых лет привел к сокращению числа выпускников в региональных школах и невозможности покрыть самостоятельно все потребности промышленности. А вообще-то, на данном направлении в крае реализуется комплексная целевая программа «Развитие профобразования на 2011-2013 годы».

В 9 начальных и 29 средних учреждениях профессионального образования Хабаровского края обучаются около 30 тыс. человек. И вообще-то, согласно отчету минобразования, они покрывают потребность машиностроения, которому в 2013 году понадобились 465 новых рабочих, а училища и техникумы закончили 764 специалиста в данной отрасли. Таким же бездефицитным выглядит и транспорт, на заявленную потребность предприятий которого в 1 тыс. 62 специалиста выпущено 1 тыс. 233. Сложнее со строительством, где требуются 1 тыс. 280 рабочих, а выпускаются 959; с лесной промышленностью, где на потребность в 369 работников система начального и среднего профобразования выдает 123 специалиста; с энергетикой, получающей 189 выпускников на 327 открывающихся вакансий.

Стремясь скорректировать профподготовку в соответствии с реальными запросами региональных предприятий, учреждения профобразования при финансовой и административной поддержке правительства края добились в последние годы увеличения набора на специальности технического профиля на 3,6%, на строительные профессии - на 2,7%, на обучение для нужд сельского хозяйства - на 4,8%. Вместе с тем на 5,7% снижен набор экономистов и гуманитариев, на 3% - специалистов непроизводственной сферы.

Александр ЗУБОВ,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Александр Зубов
Теги: кадры  КнААЗ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru