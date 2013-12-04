Дефицит молодежи привел к нехватке рабочих рук

Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу для выполнения заказов в 2014 году понадобятся около 1 тыс. новых квалифицированных рабочих.

А в начальных и средних профессиональных учебных заведениях края учатся около 360 человек, чьи специальности могут быть востребованы авиастроителями. Проблема несоответствия потребностей экономики и направлений развития профессионального образования стала одной из тем расширенного заседания правительства Хабаровского края.

И.о. заместителя председателя правительства - министра образования края Александр КОРОЛЬ заявил, что виновен в отсутствии молодых кадров для КнААЗ «дефицит детей». Демографический провал прошлых лет привел к сокращению числа выпускников в региональных школах и невозможности покрыть самостоятельно все потребности промышленности. А вообще-то, на данном направлении в крае реализуется комплексная целевая программа «Развитие профобразования на 2011-2013 годы».

В 9 начальных и 29 средних учреждениях профессионального образования Хабаровского края обучаются около 30 тыс. человек. И вообще-то, согласно отчету минобразования, они покрывают потребность машиностроения, которому в 2013 году понадобились 465 новых рабочих, а училища и техникумы закончили 764 специалиста в данной отрасли. Таким же бездефицитным выглядит и транспорт, на заявленную потребность предприятий которого в 1 тыс. 62 специалиста выпущено 1 тыс. 233. Сложнее со строительством, где требуются 1 тыс. 280 рабочих, а выпускаются 959; с лесной промышленностью, где на потребность в 369 работников система начального и среднего профобразования выдает 123 специалиста; с энергетикой, получающей 189 выпускников на 327 открывающихся вакансий.

Стремясь скорректировать профподготовку в соответствии с реальными запросами региональных предприятий, учреждения профобразования при финансовой и административной поддержке правительства края добились в последние годы увеличения набора на специальности технического профиля на 3,6%, на строительные профессии - на 2,7%, на обучение для нужд сельского хозяйства - на 4,8%. Вместе с тем на 5,7% снижен набор экономистов и гуманитариев, на 3% - специалистов непроизводственной сферы.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.