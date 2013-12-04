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"Аврора" опровергла обвинения в дестабилизации международных маршрутов

04 Декабря 2013, 22:03 | Дальний Восток

В Хабаровском крае поднялись цены на авиаперевозки на японском и китайском направлениях. Стоимость авиабилета из Хабаровска в Токио увеличилась с 13 тыс. до 20-27 тыс. рублей, в новогодний период она составит предположительно 42 тыс.

Тарифы на перелет до Пекина возросли с 11-15 тыс. до 23 тыс. рублей, до Харбина - с 7-11 тыс. до 30 тыс. рублей.

Такая информация прозвучала на «Правительственном часе» в Законодательной думе Хабаровского края, посвященном развитию внутреннего и въездного туризма. Как сообщает пресс-служба думы, связано это, по мнению участников обсуждения, с приходом регионального перевозчика - авиакомпании «Аврора», созданной на базе ранее переданных «Аэрофлоту» компаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа» в целях повышения доступности перелетов для дальневосточников. Но произошло обратное: полеты по китайским и корейским направлениям приостановлены до 3 декабря, а Токио и Пекин - пока вообще в зимнем расписании отсутствуют.

- На рынке авиаперевозок образовался монополизм. Что сделано для решения этой проблемы? - задал вопрос представителям правительства края председатель Законодательной думы Виктор ЧУДОВ.

- Сейчас компания проходит этап становления, с этим связаны все проблемы. Мы подготовили обращение в Министерство транспорта РФ. Этот вопрос обсуждался в ходе визита к нам руководителей Минтранса, и была обещана поддержка в урегулировании ситуации. К сожалению, официального ответа мы не получили, - ответил заместитель начальника отдела пассажирских и грузовых перевозок министерства Дмитрий КИРСАНОВ.

Авиакомпания «Аврора», в свою очередь, опровергла информацию о росте цен на ее рейсах.

«Руководство авиакомпании официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Более того, авиаперевозчик не выполняет рейсы по данным направлениям (из Хабаровска в Пекин, Сеул и Токио)», - отмечает пресс-служба.

Руководство «Авроры» прилагает усилия для скорейшего налаживания маршрутов, пользующихся наиболее высоким спросом. Однако выполнить все задачи одномоментно, сразу после официальной презентации авиакомпании, невозможно, поясняет пресс-служба. Менеджмент авиакомпании осознает заинтересованность жителей региона в международных перевозках, но, в соответствии со стратегией «Авроры» и утвержденным бизнес-планом, на первоначальном этапе развития перевозчика приоритет отводится региональным и местным перевозкам.

Юрий Рогов,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: АТР  Аврора  авиаперевозки 



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Комментарии

  • Дежурный критик10:09, 05.12.2013#

    Летайте самолетами "Аэрофлота"! Или его дочки "Авроры". Похоже, вся бодяга с укрупнением была задумана, чтобы избавить госкомпанию от конкурентов и задрать в два раза билеты.

  • Псевдоним16:07, 05.12.2013#

    Зришь в корень.

  • От имени всех14:27, 21.12.2013#

    Что за чушь, все налажено давно, деньжат сорвать решили!!! Буууууу. . . . . . .

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