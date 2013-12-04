Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аврора" опровергла обвинения в дестабилизации международных маршрутов
В Хабаровском крае поднялись цены на авиаперевозки на японском и китайском направлениях. Стоимость авиабилета из Хабаровска в Токио увеличилась с 13 тыс. до 20-27 тыс. рублей, в новогодний период она составит предположительно 42 тыс.
Тарифы на перелет до Пекина возросли с 11-15 тыс. до 23 тыс. рублей, до Харбина - с 7-11 тыс. до 30 тыс. рублей.
Такая информация прозвучала на «Правительственном часе» в Законодательной думе Хабаровского края, посвященном развитию внутреннего и въездного туризма. Как сообщает пресс-служба думы, связано это, по мнению участников обсуждения, с приходом регионального перевозчика - авиакомпании «Аврора», созданной на базе ранее переданных «Аэрофлоту» компаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа» в целях повышения доступности перелетов для дальневосточников. Но произошло обратное: полеты по китайским и корейским направлениям приостановлены до 3 декабря, а Токио и Пекин - пока вообще в зимнем расписании отсутствуют.
- На рынке авиаперевозок образовался монополизм. Что сделано для решения этой проблемы? - задал вопрос представителям правительства края председатель Законодательной думы Виктор ЧУДОВ.
- Сейчас компания проходит этап становления, с этим связаны все проблемы. Мы подготовили обращение в Министерство транспорта РФ. Этот вопрос обсуждался в ходе визита к нам руководителей Минтранса, и была обещана поддержка в урегулировании ситуации. К сожалению, официального ответа мы не получили, - ответил заместитель начальника отдела пассажирских и грузовых перевозок министерства Дмитрий КИРСАНОВ.
Авиакомпания «Аврора», в свою очередь, опровергла информацию о росте цен на ее рейсах.
«Руководство авиакомпании официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Более того, авиаперевозчик не выполняет рейсы по данным направлениям (из Хабаровска в Пекин, Сеул и Токио)», - отмечает пресс-служба.
Руководство «Авроры» прилагает усилия для скорейшего налаживания маршрутов, пользующихся наиболее высоким спросом. Однако выполнить все задачи одномоментно, сразу после официальной презентации авиакомпании, невозможно, поясняет пресс-служба. Менеджмент авиакомпании осознает заинтересованность жителей региона в международных перевозках, но, в соответствии со стратегией «Авроры» и утвержденным бизнес-планом, на первоначальном этапе развития перевозчика приоритет отводится региональным и местным перевозкам.
Юрий Рогов, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- От дешевого топлива держитесь подальше
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
Новости раздела
- В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
- Японцы построят на Дальнем Востоке завод по производству инновационных витых сердечников
- Сырье в обмен на лояльность
- С Поднебесным размахом
- "Указы Путина амбициозны и трудновыполнимы"
- Надежное страхование от Калининграда до Камчатки
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
Летайте самолетами "Аэрофлота"! Или его дочки "Авроры". Похоже, вся бодяга с укрупнением была задумана, чтобы избавить госкомпанию от конкурентов и задрать в два раза билеты.