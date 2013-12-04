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Во Владивостоке проходят бизнес-встречи с представителями компаний ЮАР
Вот уже в шестой раз Министерством Торговли и Промышленности ЮАР совместно с Посольством ЮАР в РФ организуется крупное международное мероприятие направленное на развитие партнерских отношений между странами. На этот раз местом его проведения выбран Владивосток.
Накануне, 3 декабря, во Владивостоке прошел бизнес-форум «Международная торговая инициатива». Деловые встречи между компаниями проходят и сегодня, 4 декабря, в отеле Хендай до 17.00. Так что приморские предприниматели, которых интересует выход на новые рыки могут еще успеть пообщаться лично с представителями южно-африканских компаний.
Напомним, сегодня Южная Африка представляет собой один из динамично развивающихся рынков мира. Подтверждением этого стало присоединение в апреле 2010 года ЮАР к группе из пяти быстроразвивающихся стран – БРИКС.
«Для российских деловых кругов представляется уникальная возможность ознакомиться с возможностями Южной Африки и установить прямые контакты с представителями южно-африканских компаний», - считает почетный консул ЮАР в Приморском крае Юрий Сиваченко.
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