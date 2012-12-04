Распределение рыбопромысловых участков вызывало настоящий шок

Планы по развитию марикультуры больше похожи на «надувание щек» и будущее растаскивание государственных денег

Распределение рыбопромысловых участков для нужд хозяйств марикультуры вызывало настоящий шок у руководителей предприятий, занимающихся товарным выращиванием морских гидробионтов. Доступ к воде получили фирмы, не имеющие никакого отношения к реальной производственной деятельности, а вот десятки компаний, имеющие все материальные, финансовые и технические возможности развивать это направление, остались без морских акваторий.

23 ноября на сайте Приморского территориального управления были опубликованы результаты конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации.

Еще на момент предоставления заявок представители компаний-претендентов высказывали опасения, что критерии допуска и определения победителя необходимо пересмотреть в срочном порядке, так как они не соответствуют главной стратегической цели - развитию аквакультуры в Приморье.

Напомним, что основные критерии определения победителей - средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за последние 4 года.

В случае если участник конкурса осуществлял промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот, выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. Удельный вес этого критерия составляет 30%.

Кроме, этого показателя учитывались следующие: возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на рыбоперерабатывающем заводе. Удельный вес этого критерия составлял еще 25%.

«Этот критерий показателей добычи, а в нашем случае это сбор урожая - исторический принцип. То есть если предприятие последние 4 года выращивало на этом участке морскую капусту, гребешок, мидию или трепанга, то оно и должно было победить, - рассказал «ЗР» исполнительный директор ассоциации «Аквакультура» Александр ПЛАТОНОВ. - Правда, мы с самого начала говорили о том, что этот критерий не будет работать, так как почти все рыбопромысловые участки предлагались впервые к использованию и на них не велась легальная производственная деятельность. В отсутствие исторического принципа победителями могли стать компании, которые покажут возможные объемы воспроизводства и сумму средств, которую они готовы будут заплатить. В итоге стали поступать заявки, где компании указывали, что они готовы платить за участок сотни миллионов рублей и выращивать на участках сотни тысяч тонн продукции. Тем не менее мы были уверены в том, что комиссия снимет данные заявки, так как в нее входят эксперты из администрации края и представители науки. Но ошиблись, часть этих компаний стала победителями».

А победители кто?

Из списка победителей видно, что большинство уже работающих в отрасли компаний либо не получило ни одного участка, либо получило всего один. Так, победитель первого лота, предприятие «Биобанк» подавало заявку на три участка, а получило только один. «Для нас результаты распределения «воды» оказались полной неожиданностью, ведь наша компания первая в России ввела в эксплуатацию завод по выращиванию молоди трепанга мощностью на тысячу кубических метров. И мы уже вырастили несколько миллионов молоди трепанга. Сегодня нам необходимы участки, чтобы расселять молодь, доращивать ее и изымать товарную продукцию. В итоге получается, что мы, производители, будем вынуждены арендовать участки у тех, кто не ведет деятельность», - говорят в «Биобанке».

Крупнейшая в стране морская плантация НПК «Нериида» также осталась без участков. Владельцы компании заявили «ЗР», что официальный комментарий они готовы предоставить позже, при этом заметили, что без участков стратегические планы компании по выращиванию трепанга и других морских деликатесов фактически будут заморожены. Одна из крупнейших в стране рыбодобывающих компаний НБАМР также осталась без участков. А ведь данная компания была намерена инвестировать в развитие марикультуры значительные денежные средства. По неофициальной информации, развитие марикультуры заложено в стратегии компании перед ее выходом на IPO. Этот список можно продолжить. Без «воды» остались такие компании, как Преображенская база тралового флота, «Южморрыбфлот», колхозы «Приморец» и «Тихий Океан», «Норд-Ост», «Дальстам» и еще ряд хозяйств марикультуры. Причем часть компаний, которые сегодня выращивают небольшие объемы на своих участках, ознакомившись с условиями конкурсов, даже не стали в них участвовать. Как признаются руководители предприятий, им заранее намекнули, что все поделено. «Если компания заявляет, что она вырастит 330 тыс. тонн продукции, то это полная профанация. Есть вполне обоснованные наукой данные, сколько продукции можно получить с гектара плантаций. Самые передовые предприятия Канады, Китая и других стран получают значительно меньше. Наша ассоциация была создана для того, чтобы развивать это направление, а мы стали статистами, которые со стороны наблюдали, как проходит закрепление «воды» за теми, кто не участвует в производственной деятельности», - резюмирует Александр Платонов.

Чтобы понять, какое значение распределение участков имеет для этого среза бизнеса, проанализируем состояние отрасли на данный момент. В 2011 году на 50% «провалились» почти все объекты марикультуры. То есть бизнес показал, что реальные объемы выращивания морских деликатесов далеки от планов чиновников и громких заявлений.

Если анализировать список победителей, то работу на своих участках будут вести, скорее всего, всего несколько компаний. Это компании, которые сегодня реализуют инвестиционные проекты. Так, например, ООО «Зарубинская база флота» строит крупнейший в стране завод по выращиванию молоди трепанга. Компания будет производить большие объемы не только на продажу для сторонних хозяйств марикультуры, но и для собственного товарного производства. «Мы планируем расселять молодь трепанга на своих участках, для того чтобы потом ее там доращивать и получать уже товарную продукцию, - рассказали «ЗР» в «Зарубинской базе флота». Производство трепанга на морских плантациях - это самое перспективное направление в марикультуре, так как есть рынок Китая, который готов приобрести всего трепанга, выращенного в Приморье. Именно поэтому сегодня в крае ставку делают на этот объект, и компании строят заводы по воспроизводству молоди. И если «Зарубинская база флота» получила необходимые участки, то остальные компании, уже имеющие свои мощности по воспроизводству молоди, будут расселять молодь на других участках в качестве арендаторов.

Китайцы уже наготове

«Большинство неизвестных компаний, победивших на конкурсе, берут участки для последующей сдачи в аренду, тем кто уже имеет объем молоди, и кому необходимо эту молодь где-то расселить, вырастить и получить урожай. На поклон к этим компаниям пойдут реальные производственники и, возможно, китайские инвесторы, которые готовы работать в Приморье. Например, в этом конкурсе 6 участков получила компания ООО «Моревод». В уставных документах фирмы указана фамилия УЛЕЙСКАЯ. То есть эта компания имеет прямое отношение к бывшему вице-губернатору Приморского края Игорю УЛЕЙСКОМУ. В прошлом году другая компания «Профит-Сервис», которая также имеет отношение к Игорю Улейскому, выиграла 14 участков. Сегодня на участках указанной фирмы уже работают арендаторы. Кроме того, есть информация, за несколькими победителями маячит фигура господина ЧЕБОВА, который сегодня отвечает за марикультуру в администрации Приморского края», - рассказал «ЗР» в неофициальном разговоре один из представителей этой отрасли.

Будут ли руководители проигравших компаний оспаривать в суде итоги конкурса? Но поиск виновного не самое главное. Возможное наказание чиновника не решит системную проблему развития аквакультуры в Приморье. Территориальное управление Россрыболовства занимается технической функцией проведения конкурсов и не принимает единоличное решение о победителях. Есть аукционная комиссия, в которой два представителя администрации Приморского края. Причем роль администрации Приморского края в развитии аквакультуры заключается, прежде всего, в анализе и стратегических и тактических решениях по развитию этого направления. Падение производственных показателей наглядно показывает эффективность работы чиновников. И в этом случае, подписывая протокол члены аукционной комиссии, прекрасно разбирающиеся в тонкостях этого вида деятельности, наверное, понимали как в дальнейшем, компании-победители будут использовать государственный ресурс.

Переписывалось в Москве

Пока неизвестно, сколько из полумиллиарда рублей последние разработчики программы оставили предприятиям аквакультуры в конечном варианте. Ведь краевой проект программы переписывали в Москве. Но предложенная форма распределения денежных средств вызывает очень большие сомнения, хотя вряд ли разработчики программы понимают хоть что-то в данном срезе бизнеса.

Напомним, что в проекте программы предлагалось дотировать закуп молоди трепанга компаниям. Хотя, по мнению большинства экспертов, разумно было бы дотировать конечный выпуск товарной продукции. Ведь если проводить аналогию с дотациями по рыбопеработке, то рыбокомбинатам давали деньги не за отрезанный хвост или голову, что является технологической промежуточной операцией, а за выпущенную и реализованную продукцию. Поэтому насколько целесообразно давать 560 млн рублей всего нескольким компаниям, которые с трудом вырастили 1 300 тонн продукции? А ставить перед ними задачу о выпуске 30 тысяч тонн через 4 года может только дилетант либо лица, намеренно вводящие всех в заблуждение. С другой стороны, все же необходимо финансово поддержать компании, уже инвестировавшие денежные средства в строительство заводов. Правда, чтобы деньги дошли до адресатов, необходимо создать общественный экспертный совет и ввести в него общественные организации и представителей бизнеса, профильных депутатов ЗС ПК. Кроме того, целесообразно вынести программы государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса на широкое обсуждение для внесения корректировок и поправок.

Виталий МОРОЗОВ, "Золотой Рог".