Компания Trans-NET в России представлена дальневосточником

ООО «Транснет Интернейшенл Логистик» - компанию, представляющую на территории РФ интересы одного из глобальных игроков рынка транспортно-логистических услуг Trans-NET Inc (США) - возглавил Владимир КАШТАНОВ.

В профессиональном транспортном сообществе менеджер известен по своей работе в ЗАО «Восточный международный контейнерный сервис» (Восточный порт), а также российских представительствах судоходных компаний CMA CGM и APL.

Имея стратегическую инфраструктуру практически во всех странах мира, Trans-NET оказывает комплексные услуги по доставке различных грузов «от двери до двери». По словам генерального директора ООО «Транснет Интернейшенл Логистик» Владимира Каштанова, в России интересы компании несколько смещены к работе с негабаритными и тяжеловесными грузами для нефтегазовой, горнорудной и золотодобывающих отраслей промышленности. Помимо этого, RO-RO - линия компании, соединяющая порты Тихоокеанского побережья США и Владивостокский морской торговый порт, - осуществляет перевозку генеральных грузов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".