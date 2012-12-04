Apple, возможно, будет выпускать телевизоры

Аналитик Piper Jaffray Джин МАНСТЕР считает, что будущий год станет годом существенных изменений в продуктовой линейке Apple. Он прогнозирует появление телевизора iTV, обновленного iPhone 5S и собственного интернет-радио.

Эксперт уверен, что американская компания начнет продажи телевизора ближе к концу следующего года. Диагональ устройства будет на уровне 42-55 дюймов, а стоимость - примерно $1500-2000. Помимо обычных для SmartTV функций, девайс получит поддержку Siri, FaceTime и сможет выступать универсальным дисплеем для всех iOS-устройств.

Слухи о возможном выходе телевизора Apple возникают с завидной периодичностью последние пару лет. В мае этого года в сети даже появилась информация, что Apple собирается приобрести германского производителя телевизоров премиум-класса Loewe. Создание телевизора было мечтой сооснователя главы Apple Стива ДЖОБСА...