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Детям на работе не место

04 Декабря 2012, 21:45 | Дальний Восток

40% женщин не хотят показывать детям, чем они занимаются на работе – такие данные получены в результате опроса, проведенного HeadHunter среди работающих мам.

Оказалось, что 40% женщин не хотят показывать детям свою работу, тогда как желающие (а таких 41%) зачастую сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Большинство мам, которые никогда не приводили ребенка на работу, считают, что ему там не место (37%). Каждая четвертая беспокоится, что малышу будет попросту скучно, а 16% признались, что в их компании подобное запрещено. 38% матерей приводили свое чадо к себе на работу. При этом 11% делали это даже без повода, 17% вынуждены были пойти на такой шаг, т. к. ребенка не с кем было оставить, а 7% брали с собой детей на различные праздники и мероприятия, проводимые работодателем.

И все же 96% матерей думают о своих детях на работе. Более того, почти каждая пятая мучается из-за разрыва с ребенком: особенно сильны переживания у тех, кто имеет малышей в возрасте до 2-4 лет (23%). Каждая десятая родительница ребенка до 7 лет держит его фото у себя на рабочем столе (до 2 лет – 10%, 2-4 года – 10%, 5-7 лет – 12%). Большинство женщин периодически позванивают с работы домой, чтобы выяснить, все ли в порядке с их чадом.

82% мам рассказывают детям о служебных делах. Наиболее часто так поступают медики и фармацевты (96%), а реже всего – банкиры и финансисты (69%).

К сожалению, 51% опрошенных мам не получают никакой помощи от работодателей, однако есть и те, кому повезло больше. Например, женщины признаются, что компания дарит подарки их детям на различные праздники (20%), разрешает перейти на более гибкий график или уходить пораньше с работы (14%) и даже выплачивает дополнительные денежные бонусы (1%).

28% работающих мам указали, что им одинаково легко удается как заботиться о ребенке, так и успевать на работе. Столько же склоняются к тому, что работать все-таки проще, нежели заниматься с чадом. 17% придерживаются противоположного мнения, считая, что сидеть с ребенком – это удовольствие, а еще 17% тяжело дается и то, и другое.

На вопрос о том, чего же больше всего не хватает работающим мамам, они ответили: времени на детей (43%) и денег (38%). 30% женщин жалуются на недостаток времени на себя, 13% – на непонимание руководства, а 8% нуждаются в большей поддержке близких.

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