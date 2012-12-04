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Роснефть обещает Дальнему Востоку инновации и инвестиции
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и ОАО «НК «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач ДФО, сообщает пресс-служба министерства.
Подписание соглашения состоялось в Хабаровске, после завершения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».
В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества стороны обозначили взаимодействие в сфере геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Усилия сторон будут направлены на увеличение уровня добычи углеводородов, воспроизводство минерально-сырьевой базы, в том числе путем внедрения инноваций и передовых технологий в области разведки, добычи и переработки углеводородов.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, особое место в программе партнерства занимают вопросы повышения энергоэффективности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Дальнего Востока. Кроме того, одной из задач сотрудничества является увеличение объемов инвестиций и стимулирование инновационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа.
"Золотой Рог".
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