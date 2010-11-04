Внешний консалтинг: прорывы и разочарования

Каждый бизнесмен знает, как вести дела в своей компании, на своей должности. Однако проблемы приходят в компанию совершенно внезапно. Оказывается, что компания потеряла долю рынка, что запланированного роста нет, что прибыль компании почему-то уменьшается.

Перед бизнесом встает вполне естественный вопрос: «Что делать?». Руководители усердно ищут ответ на этот вопрос, и когда все методы и способы испробованы, многих посещает мысль о том, что на свете есть «бизнес-спасатели», то есть консультанты. Таким образом, мы становимся пользователями консалтинговых услуг. Статистика показывает, что в 70% обращений к бизнес-консультанту клиент остается не вполне доволен результатом работы.

Между тем бизнес-консультант, директор ALPARI-консалтинг Феликс СТЕПАНЕЦ считает, что управленческий консалтинг - это особая сфера приложения усилий бизнес - консультантов. «Когда компания нанимает на работу консультанта, она должна четко обрисовать проблему. Кроме того, есть еще ряд условий. Например, руководство должно помочь в сборе данных, иначе работа консультанта будет бессмысленна. На мой взгляд, необходимо, чтобы не было внутреннего сопротивления менеджеров, так как в противном случае выводы и рекомендации, сделанные в ходе работы приглашенным «спасателем», будут оспорены менеджерами и ничего в компании «привито» не будет».

Директор по персоналу ЗАО «Примрыбснаб» Дмитрий КОПТЯЕВ дает свои рекомендации по необходимости привлечения консультантов. По его словам, консультанты ведущих мировых консалтинговых фирм - это менеджеры проектов. Причем сегодня нет локального рынка Владивостока, а есть российский консалтинг, интегрированный в мировой. Поэтому заказ на услуги консультанта, отправленный в Европу, может вернуться во Владивосток. «Есть множество мнений по поводу того, нужен ли человек со стороны или нет. Оправдано ли его вознаграждение или нет. Руководитель должен понимать, что он, приглашая кого-либо в компанию, решает всего одну задачу. Он получает лидера мнений в какой-то узкой отраслевой специализации. Еще один важный момент: часто необходимость приглашения профессионалов диктуется лишь одним - нехваткой времени. Допустим, вы открываете проект в регионе. Менеджеры посчитали, что необходим год для вхождения на рынок. А консультант может сказать, как это сделать за месяц. Но самое главное, что вы не должны доверять ему управление бизнесом. Грош цена вашему бизнесу, если ответственность за него начинает нести консультант».

Тем не менее какого-либо единого мнения на счет пользы от вхождения в компанию посторонних лиц, обладающих зачастую лишь теоретическими знаниями, нет. Но есть тонкая грань. Речь идет о том, что часто управленческий консалтинг граничит с аутсорсингом. Бизнесмену очень тяжело понять, для чего он нанимает консалтинговую фирму: потому что не справляются менеджеры или потому что наемный специалист сделает эту работу лучше.

Остается открытым и вопрос выбора консалтингового агентства. Регалии и значительное количество законченных курсов не дают гарантии того, что консультант принесет пользу компании. «Здесь важна совместимость, - считает директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер» Евгения ОЛОФИНСКАЯ. - Часто уже после первой встречи обе стороны понимают, что они не смогут работать вместе. Есть еще одна сложность. В договоре очень сложно прописать данную услугу. Часто не совсем понятно, за что будут платить консультанту».

С другой стороны, несмотря на все сложности, рынок консалтинговых услуг в России растет. Самыми первыми стали использовать управленческий консалтинг крупные фирмы. Это объясняется тем, что в большом бизнесе присутствует стратегический менеджмент, а консультант им необходим для того, чтобы проверять на каждом из этапов, нет ли отклонения от заданного курса. Но сегодня к услугам управленческих профессионалов все больше прибегает малый и средний бизнес. Они часто хотят одного: чтобы им показали систему управления, обеспечивающую дальнейший рост компании, так как у этих фирм нет денег, взять в штат классного топ-менеджера.

«Предприятия малого и среднего бизнеса управляются предпринимателями. Им не хватает знаний, но они редко готовы передать бразды правления в руки наемных менеджеров. Поэтому сегодня они активно приглашают тех, кто может им за месяц помочь наладить бизнес-процессы. Часто работа консультанта незаметно сводится к тому, что он начинает обучать персонал, - считает бизнес-тренер, директор ООО «Реноме» Светлана ГОРШУНОВА.

Востребованность консалтинговых услуг на данном этапе развития бизнеса подчеркивает руководитель программы продвижения консалтинга (БАС) Ирина ТАХТЕЕВА. По ее словам, они приняли участие в софинасировании 326 консалтинговых проектов, более 200 фирм имеют количество сотрудников менее 50. Около 30% компаний хотели бы продолжить сотрудничество со своими консультантами.