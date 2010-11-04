Под каток саммита попал малый бизнес

Расселение жильцов из домов, попадающих в зону стройки, на контроле чиновников разного уровня. А вот субъекты малого бизнеса пока никак не защищены. Сегодня они рискуют потерять весь бизнес и пополнить ряды безработных.

Именно такая ситуация сложилась у предпринимательницы Юлии АНТОНЮК. Более 10 лет она занимается цветочным бизнесом. Ее небольшой павильон (24 кв. м) стоит на остановке общественного транспорта в районе улицы Магнитогорской.

«Мои доходы не сильно высокие, - комментирует владелица цветочного магазина. - Зато проблемы всегда есть. Попытки согнать меня с земельного участка предпринимались неоднократно. Поэтому я давно легализовала свое строение. Прошла все согласования и платила аренду. Однако с 2009 г. департамент земельных отношений администрации Приморского края не продлил договор аренды».

Странная ситуация, когда предприниматель в течение года пытается самостоятельно продлить договор аренды, а ему отказывают. Точнее, не реагируют на письменные обращения. Тем временем администрация города Владивостока выпускает в свет постановление от 09.07.2009 г. №777, согласно которому с гостевого маршрута необходимо убрать все незаконные постройки. Многие предприниматели после этого постановления сразу стали испытывать опасения за свой бизнес. Ведь поставить их бизнес вне закона проще всего.

«Я понимаю важность этого саммита для Владивостока, - рассказывает Юлия Антонюк. - Портит мой киоск внешний облик или нет - спорный вопрос. Но это мой семейный бизнес. Более того, я под свою торговую точку сама выращиваю цветок. У меня три теплицы, на которых трудится вся моя семья. После выхода постановления существование бизнеса под большим вопросом. Ведь мне не продляют договор аренды, значит, я не могу рассчитывать на компенсацию».

Не продлить договор аренды - самый простой и эффективный способ перевести малые предприятия в разряд «незаконных». В этом случае можно не тратиться на компенсацию. Похожие примеры уже встречались. Так, цветочный павильон в районе Некрасовской при реконструкции путепровода был снесен. Компенсацию за него предприниматель не получил, но департамент дорожного хозяйства за свой счет построил новый павильон. Правда, забыл его оформить в реестре. Сегодня его владелец пытается получить на него документы. Пока безуспешно.

Примеры можно продолжать. На площади Окатовая снесли несколько торговых зон. Большинство индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, лишились своего бизнеса. Они были арендаторами, а их строения - временными, поэтому никаких денег они не получат. А это рост безработицы и социальной напряженности.

Тем временем, чтобы спасти свой бизнес, предпринимательница Антонюк обращается в Арбитражный суд и прокуратуру. После обращения в прокуратуру «проснулся» департамент земельных отношений. Его представители утверждают, что они не могут сейчас заключить договор аренды, потому что уже есть постановление главы администрации Владивостока.

Так замкнулся круг для Юлии. Арбитражный суд не встал на ее сторону. У предпринимательницы осталось только отчаяние. Она до сих пор не понимает, почему она лишается собственного бизнеса и почему до нее никому нет дела. «Что меня ждет в будущем? Меня обяжут снести мое строение за мой счет! У меня нет договора на землю, значит когда саммит пройдет, может появиться на этом участке земли другой арендатор и поставить свой павильон, цветочный или пирожковый».

Общая проблема была озвучена на координационном совете по малому бизнесу в администрации Владивостока. По словам членов совета, необходимо предоставить альтернативу тем предпринимателям, чей бизнес был легальным и кто попадает под снос. «В постановлении сказано, что речь идет о том, чтобы убрать временные строения в радиусе 100 метров от гостевого маршрута. Это правильно, так как пора уже наводить порядок в городе. Но куда идти коммерсантам? Если в жилые кварталы, то кто им даст землю. Другой вопрос, что делать с теми, кто не продлил договор аренды по причине того, что департамент земельных отношений просто не отвечал на запросы? Эти субъекты малого бизнеса в чем виноваты?», - считают члены совета.

«К сожалению, программа поддержки малого бизнеса не может помочь этой категории предпринимателей, - утверждает начальник управления экономики и развития предпринимательства Евгения МАЙОРОВА. - По требованиям федерального законодательства доступ к участию в программе у всех субъектов бизнеса должен быть одинаковым. Тем не менее будем думать, как решить эту проблему».

Между тем гостевой маршрут - это почти все основные дороги города. Успеют ли власти предоставить альтернативу этим предпринимателям? Ведь первый звоночек прозвенел еще более года назад, когда под снос пошло здание в районе фуникулера, на первом этаже которого было предприятие общественного питания. Изначально владельцам предложили денежную компенсацию, которая их не устраивала. И что?..

Таких примеров будет еще много. На той же гостевой трассе в районе «Зари» отстроено сгоревшее здание бывшего супермаркета сети «Владхлеб». По неофициальной информации, оно попадает под снос, так как в этом районе будет расширение дороги. Скорее всего, денежный вопрос будет решаться долго и тяжко.

А ведь есть пример, когда сносили торговые ряды на Арбате. Тогда администрация города заранее подумала, куда пойдут работать люди. Для них создали альтернативную торговую площадку.

Во имя большой цели малый бизнес положили под каток. На многих улицах благоустроенные проходы к магазинам уже сегодня уничтожены в ходе строительных работ. Следовательно, покупатели идут туда, где нет риска сломать себе ноги. Также ряд владельцев капитальных строений до сих пор не знают, будут они снесены или нет. Так как окончательных проектов по многим объектам просто нет.