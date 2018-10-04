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По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
Вопросы развития связи на Курилах обсудили глава Минвостокразвития Александр Козлов и директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» Александр Логинов.
На рабочей встрече обсудили реализацию проекта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова» и будущие услуги для жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Уже закончены работы по прокладке морского участка трассы по дну Охотского моря. На данном этапе ведется реализация наземной части проекта – устанавливается и монтируется основное технологическое оборудование. Компания планирует завершить работы до конца года.
«Предоставление современных телекоммуникационных услуг даже в самые удаленные населенные пункты – одно из приоритетных направлений работы компании. Мы не только соинвестировали средства в строительство самой подводной линии, но и вкладываемся в развитие инфраструктуры связи на островах. Это позволит предоставить качественные услуги населению, органам власти и бизнесу и по тарифам, сравнимым с сахалинскими. Строительство оптической линии на Курилы даст дополнительный импульс для экономического и социального развития региона», – отметил Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
«Несмотря на труднодоступность и особенности географического положения Курильских островов, это перспективная территория для реализации инвестиционных проектов, развития бизнеса и комфортного проживания. Благодаря строительству линии на Курилы жители островов получат скоростной безлимитный интернет и другие современные услуги связи. Тарифы для жителей островов будут сравнимы с теми, которыми пользуются жители Сахалина», – отметил Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока.
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