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По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"

04 Октября 2018, 11:40 | Дальний Восток

Вопросы развития связи на Курилах обсудили глава Минвостокразвития Александр Козлов и директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» Александр Логинов.

На рабочей встрече обсудили реализацию проекта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова» и будущие услуги для жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Уже закончены работы по прокладке морского участка трассы по дну Охотского моря. На данном этапе ведется реализация наземной части проекта – устанавливается и монтируется основное технологическое оборудование. Компания планирует завершить работы до конца года.

«Предоставление современных телекоммуникационных услуг даже в самые удаленные населенные пункты – одно из приоритетных направлений работы компании. Мы не только соинвестировали средства в строительство самой подводной линии, но и вкладываемся в развитие инфраструктуры связи на островах. Это позволит предоставить качественные услуги населению, органам власти и бизнесу и по тарифам, сравнимым с сахалинскими. Строительство оптической линии на Курилы даст дополнительный импульс для экономического и социального развития региона», – отметил Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

«Несмотря на труднодоступность и особенности географического положения Курильских островов, это перспективная территория для реализации инвестиционных проектов, развития бизнеса и комфортного проживания.  Благодаря строительству линии на Курилы жители островов получат скоростной безлимитный интернет и другие современные услуги связи. Тарифы для жителей островов будут сравнимы с теми, которыми пользуются жители Сахалина», – отметил Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Теги: Курилы  шикотан  Сахалин  Итуруп  кунашир 



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