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Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов

04 Октября 2018, 09:04 | Дальний Восток

«Дочка» АЛРОСА вышла из состава акционеров Алмазэргиэнбанка

АО «Алмазы Анабара» (входит в АК «АЛРОСА») продало 9,2% акций Алмазэргиэнбанка (Якутия) ОАО «РИК Плюс» (принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Якутии), сумма сделки составила более 200 млн рублей.

Передача акций состоится до конца ноября текущего года, пояснила пресс-служба «АЛРОСА».

Таким образом, 93,76% акций напрямую и через другие структуры будут принадлежать министерству имущественных и земельных отношений республики, еще 5,08% владеет АО «РСК «Стерх» (также контролируется правительством Якутии), оставшимися 1,16% владеют миноритарии.

Помимо головной организации в группу Алмазэргиэнбанка входят ООО «АЭБ Капитал» (на 100% принадлежит банку, занимается строительством), ООО «АЭБ АйТи» (разработка программного обеспечения и консультирование), ООО МФК «АЭБ Партнер» (микрофинансирование), ООО «Сэйбиэм» (консалтинговая компания) и ООО «Саюри» (выращивание овощей защищенного грунта).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Алмазэргиэнбанка

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Теги: Якутия  продажа  банк  "алроса"  акции 



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