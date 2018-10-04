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Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
«Дочка» АЛРОСА вышла из состава акционеров Алмазэргиэнбанка
АО «Алмазы Анабара» (входит в АК «АЛРОСА») продало 9,2% акций Алмазэргиэнбанка (Якутия) ОАО «РИК Плюс» (принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Якутии), сумма сделки составила более 200 млн рублей.
Передача акций состоится до конца ноября текущего года, пояснила пресс-служба «АЛРОСА».
Таким образом, 93,76% акций напрямую и через другие структуры будут принадлежать министерству имущественных и земельных отношений республики, еще 5,08% владеет АО «РСК «Стерх» (также контролируется правительством Якутии), оставшимися 1,16% владеют миноритарии.
Помимо головной организации в группу Алмазэргиэнбанка входят ООО «АЭБ Капитал» (на 100% принадлежит банку, занимается строительством), ООО «АЭБ АйТи» (разработка программного обеспечения и консультирование), ООО МФК «АЭБ Партнер» (микрофинансирование), ООО «Сэйбиэм» (консалтинговая компания) и ООО «Саюри» (выращивание овощей защищенного грунта).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Алмазэргиэнбанка
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