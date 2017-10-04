ДГК продаст долги юридических лиц Приморья

Всего до конца года компания планирует разместить открытые запросы цен по 275 лотам

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу «РусГидро») начинает продажу долгов потребителей-юрлиц, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Всего до конца года компания планирует разместить открытые запросы цен по 275 лотам общей суммой 10,6 млн рублей. С молотка пойдут долги юридических из Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО и Якутии. Первая процедура запроса цен пройдет с 3 по 17 октября на сайте компании.

В октябре на продажу будут выставлены долги юридических лиц Приморского края. Компания предлагает 20 лотов на общую сумму 2,7 млн рублей. В течение 2 недель, с 3 по 17 октября, любая заинтересованная организация или физлицо сможет подать заявку на приобретение долгов предприятий и затем предъявить их от своего лица. Конкурс пройдет в форме открытого запроса цен на сайте компании в разделе «Закупки» https://www.dvgk.ru/purchases/sells

АО «ДГК» впервые делает запрос цен на право приобретения задолженности, с предложением долгов списком или отдельными лотами. В работе с должниками компания использует исключительно законные методы, и уступка права требования задолженности относится к одному из прав кредитора. Уступка долга предлагается всем заинтересованным лицам, требования к которым изложены в документации по запросу цен. Компания предоставляет потенциальным покупателям большую скидку по сделке - 90%. Начальная цена договора 10% от суммы задолженности. Победителем и обладателем лота станет участник запроса, предложивший максимальную цену.

Новый кредитор, приобретающий право требования задолженности, имеет права требовать с должника полной суммы. Он наделяется всеми правами, которые были у АО «ДГК» в части требования задолженности с должника, за исключением права отключения ресурса. Поэтому потенциальными покупателями могут быть специализированные коллекторские организации, частные лица. В случае продажи должнику придется решать вопрос по погашению задолженность уже на условиях нового кредитора. Покупатель долга сможет истребовать с должника основную сумму неоплаченной задолженности и пеню, размер которой сегодня за неоплату тепловой энергии увеличен. Тем самым новый кредитор сможет покрыть расходы, связанные с покупкой долга.

На сегодняшний день долги потребителей перед ДГК составляют 7 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей - долги, подлежащие оплате по исполнительным листам.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».