Сахалинский шельф преодолевает "идеальный шторм"

Новая реальность в мировом нефтегазовом секторе сегодня попала именно в такую историю

Юбилейная XX международная конференция «Нефть и газ Сахалина» в конце сентября традиционно собрала в островной столице ведущих игроков нефтегазового рынка. Это свыше 600 участников из 20 стран мира, в том числе из России, Японии, Китая, Великобритании, Финляндии, Южной Кореи, США и Индии. На площадке юбилейной конференции были представлены интересы свыше 250 компаний. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» также принял участие в работе конференции.

На крупнейшем в регионе отраслевом мероприятии специалисты пытались сверить представления о том, как преодолеть «идеальный шторм». Новая реальность в мировом нефтегазовом секторе сегодня попала именно в такую историю.

Резкое падение цен на нефть и избыток предложения, газовые войны. Для России это еще и резкая девальвация национальной валюты, снижение экономической активности, а следовательно, и внутреннего потребления. Плюс, как ни крути, - санкции, которые стали принудительным стимулом для разработки собственных технологических и инженерных решений для отрасли. Правда, дело это очень даже не быстрое.

Все это одинаково касается и сахалинских шельфовых проектов, которые не просто составляют основу региональной экономики, они, по существу, позволили России открыть для себя восточный рынок. И не просто открыть, а по некоторым позициям войти в число ведущих игроков. К примеру, благодаря запущенному в эксплуатацию в 2009 году единственному в России заводу СПГ, наша страна уже имеет почетные 5% на рынке этого энергетического продукта в АТР.

Новая реальность заставляет нефтегазовые компании, работающие в шельфовых проектах, подстраивать стратегии развития под новые реалии, искать возможности для укрепления своих позиций на энергетическом поле АТР. И делать это необходимо как можно быстрее, поскольку именно сегодня соседние страны, основные потребители российских ресурсов, озабочены собственными стратегиями, направленными на повышение энергетической независимости - раз, диверсификацию источников генерации - два. Они меняют уголь на газ, проявляют особый интерес к СПГ, но тем временем ведут интенсивные поиски технологий, направленных на снижение энергоемкости собственных производств, – это три.

Новая реальность заставляет в очередной раз осмысливать стратегию развития шельфовых проектов, чтобы не только не потерять позиции на международном рынке, но и адекватно соответствовать меняющейся структуре спроса. Шельфовым компаниям предстоит прокладывать новый курс. И, как пожелал собравшимся на одной из секций конференции старший исполнительный вице-президент ПАО «Совкомфлот» Евгений АМБРОСОВ (компания является основным перевозчиком нефти проекта «Сахалин-1» из порта Де-Кастри и ведущим игроком на рынке перевозок СПГ («Сахалин-2»)), пройти разыгравшийся на мировых рынках «идеальный шторм» на ровном киле.

Сколько мерить в процентах

В этот раз главное слово перед участниками конференции держала председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА. По ее словам, областная власть в нефтегазовом секторе видит опору для экономики области, констатирует стабильность бизнеса участников действующих проектов и желание развиваться – это сегодня. Завтра ничего экстраординарного в проектах тоже не произойдет, консорциумы компаний, за последние двадцать лет преобразившие остров и открывшие новую - шельфовую – историю для нефтегазовой отрасли, будут последовательно реализовывать планы увеличения объемов добычи, строительства новых производств.

Хотя, конечно, выдерживать темпы развития, сложившиеся в последние годы, будет сложно. Так, прошлый, 2015 год был для отрасли очень удачным.

- По итогам прошлого года добыча нефти и конденсата на острове выросла более чем на 15% и составила 16,7 млн тонн. Это один из лучших показателей в России. Газа из недр извлечено в объеме 28,4 млрд кубометров. В планах на 2016 год добыть уже 18,1 млн тонн нефти и около 29 млрд кубометров газа, - сообщила Вера Щербина.

Но при этом она отметила, что дальше строить всю региональную экономику только на добыче углеводородов не получится. Если еще в прошлом году доля доходов от нефтегазового сектора в бюджете островного региона составляла 80%, то сейчас этот показатель стремится к 70%. И такая тенденция для регионального бюджета может продолжиться, и базируется она не на объемах добычи, с этим пока все хорошо, а на конъюнктуре мировых рынков.

У операторов проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3» планы не меняются. Помимо дальнейшего освоения уже введенных в эксплуатацию месторождений ведущие российские нефтегазовые компании «Газпром» и «Роснефть» продолжают поиски новых. По-прежнему на повестке дня два проекта СПГ, который, по общему мнению экспертов, собравшихся на конференции «Нефть и газ Сахалина», будет уже в ближайшей перспективе наиболее востребованным энергоносителем в АТР. Не случайно предстоящие десятилетия эксперты называют «золотым веком газа».

«Газпром» и компания Shell, подписавшие в прошлом году на Петербургском форуме соглашение о строительстве третьей технологической линии завода СПГ в Пригородном, продолжают проектные работы. Предполагается, что третья очередь вступит в строй к 2021 году, что позволит увеличить объем производства СПГ до 15 млн тонн в год.

Тем временем НК «Роснефть» и ЕxxonMobil не сняли с повестки проект нового завода «Дальневосточный СПГ» проектной мощностью 5 млн тонн в год. Хотя, надо признать, на конференции представители «Роснефти» неоднократно подчеркивали, что это проект завтрашнего дня, отказываясь комментировать вопросы о ресурсной базе для завода, о его возможной конфигурации и перспективных рынках.

Отметим в скобках, что на нынешней юбилейной конференции «Нефть и газ Сахалина», которую правительство Сахалинской области и Институт Адама Смита проводили уже в двадцатый раз, не витал дух соперничества «Роснефти» и «Газпрома», обе компании командировали на Сахалин топ-менеджеров второго эшелона. А отсутствие заявленного накануне в качестве основного докладчика зампредседателя правления ПАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА было особенно заметным. Причины участники конференции увидели в том, что в осенние месяцы количество всевозможных форумов (от Восточного до Сочинского), а также отраслевых мероприятий зашкаливает.

Добавить стоимости

Очевидно, что за двадцать последних лет сахалинские проекты, распечатавшие нефтегазовые богатства острова и прилегающего шельфа, коренным образом изменили жизнь самих сахалинцев.

Как признался ведущий одной из сессий, основатель и председатель совета «Союз нефтегазопромышленников России» Юрий ШАФРАНИК, чья «легкая рука» помогла в свое время стартовать проектам с участием иностранных компаний в режиме раздела продукции (СРП), еще в 1993году нефтяные промыслы на Сахалине представляли из себя «колхозные мастерские». Сегодня именно Сахалин стал родиной целого ряда отраслевых рекордов и территорией инноваций в нефтегазовом секторе. Здесь пробурены самые длинные в мире наклонные скважины (самая протяженая юолее 13 км), началась добыча при помощи подводных комплексов. Да и много еще чего. Поэтому общение не только экспертов по рынкам и чиновников, объясняющих энергетический расклад в соседних странах, а технологов и инженеров признается самым ценным активом конференции.

Участники юбилейной конференции отметили особую роль в развитии шельфовых проектов Сахалина его бывшего губернатора Игоря ФАРХУТДИНОВА. На кадрах документальной хроники он, совсем молодой, вместе с сотрудниками Института Адама Смита на мероприятии в Лондоне разъясняет потенциальным инвесторам преимущества работы на Сахалине, где все ресурсы на тот момент обозначались пока как потенциальные.

Как говорит Юрий Шафраник, в те уже далекие двадцатилетней давности времена России удалось найти и принять смелое решение, позволившее убить сразу нескольких зайцев. Договориться о мировом соглашении с иностранными компаниями, перед которыми у страны были значительные долги, а главное – впустить в нашу экономику новые технологии, новое оборудование, новые правила работы, которые стоят за пришедшими с СРП инвестициями.

Россия получила огромный опыт сотрудничества в нефтегазовой сфере, приобрела партнеров, которые, несмотря на санкции, продолжают верить в Россию.

- За последние 20 лет нефтяная отрасль пережила не один кризис, который каждый раз кардинально менял энергетическую карту мира, и этот кризис пройдет, - дал прогноз выступивший на конференции президент и председатель концерна Shell в России Оливье ЛАЗАР.

Досье "Золотого Рога": Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалина. В состав консорциума входят компании: «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта (доля участия – 30%), компания «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%), японский консорциум «СОДЭКО» (30%), индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд.» (20%). Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.». Она ведет освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалина. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг нефти и природного газа. Акционеры «Сахалин Энерджи»: ПАО «Газпром» (50% плюс одна акция), концерн «Шелл» (27,5% минус одна акция), группа компаний «Мицуи» (12,5%), группа компаний «Мицубиси» (10%).

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.