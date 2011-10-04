Якутские алмазы режут железо

Наблюдательный совет алмазной компании «АЛРОСА» все-таки решил передать холдингу Evraz контрольный пакет амбициозного проекта «Тимир» («Железо» на якутском языке) по освоению четырех крупных месторождений железной руды в южной Якутии.

Evraz должен получить 51% проекта стоимостью до $10 млрд, «АЛРОСА» – сохранить за собой 49 %, несмотря на попытки выйти из «Тимира». Похоже, металлурги согласились помочь алмазной компании на своих условиях: строительство производства стали начнется не ранее 2020 года, и из республики на сибирские заводы Evraz будут возить сырье в виде железных окатышей.

- «АЛРОСА» давно в соответствии со своей стратегией пытается диверсифицироваться, она то газовые активы покупала, то нефтяные, то пыталась создавать собственную авиакомпанию, но это не входит в профиль горнодобывающей компании, – заявил «ФедералПресс» руководитель пресс-службы правительства Якутии Афанасий ЕГОРОВ. – В сфере добычи железной руды Evraz, конечно, более профессионален.