Порты Дальнего Востока меняют структуру владельцев. С боем

На прошлой неделе стал известен претендент на госпакет крупнейшего порта Дальнего Востока - никому до сего момента неизвестное ООО «Танси» на аукционе приобрело 19,99% уставного капитала (23,47% обыкновенных акций) ОАО «Восточный порт» за 912 млн рублей. Эксперты считают, что за покупателем стоит «Кузбассразрезуголь», чьи структуры уже давно контролируют Восточный порт.

Было продано 498,88 тыс. обыкновенных акций. Начальная цена пакета составляла 892 млн рублей. В аукционе принимали участие ООО «Диалог-Инвест» и ООО «Балтресурс». Согласно базе данных «СПАРК», единственным собственником ООО «Танси» является дама по имени Астгик АРУТЮНЯН. Компания была зарегистрирована в 2011 году.

Досье "ЗР"

ОАО «Восточный порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, специализируется на перевалке каменного угля на экспорт с использованием конвейерного оборудования. Уставный капитал ОАО составляет 623 млн 605 тыс. рублей, он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенных и 368 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 рублей. Офшору «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» принадлежит 74,57% уставного капитала (75,07% обыкновенных акций), государству - 19,99% (23,47%). По данным участников рынка, контрольным пакетом владеет «Кузбассразрезуголь».

Госпакет Восточного порта уже выставлялся на аукцион в феврале 2008 года. Победителем аукциона было признано ЗАО «Сибуглемет» (входит в ОАО «Холдинг Сибуглемет», принадлежит четырем частным лицам, занимающим должности в топ-менеджменте холдинга), предложившее за акции 840 млн рублей при стартовой цене в 650,3 млн рублей (на аукционе было сделано 19 шагов). Однако позже Арбитражный суд Москвы признал недействительной продажу. Этого потребовал один из участников торгов - ООО «Хорда» (представляет интересы «Кузбассразрезугля»). Приобретенные акции были принудительно списаны в счет Росимущества, а «Сибуглемету» были возвращены деньги, правда, только после того, как компания обратилась в арбитражный суд.

Напомним, что не так давно «Сибуглемет» до последнего боролся на аукционе по продаже госпакета ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино»), но был вынужден отказаться от борьбы с опять же мало кому известным ООО «Сэлтехстрой». Росимущество уже обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с «Сэлтехстроя» около 300,5 млн рублей за неисполнение договора купли-продажи госпакета «Порта Ванино». В мае 2011 года «Сэлтехстрой» выиграл аукцион по продаже 55% уставного капитала (73% обыкновенных акций) ОАО «Порт Ванино», предложив за пакет более чем в 11 раз больше начальной цены - 10,8 млрд рублей. Однако компания так и не заплатила и потеряла задаток в 93 млн рублей.

«По условиям заключенного договора за нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества ООО «Сэлтехстрой» обязано уплатить Росимуществу пеню в размере 0,2% от невнесенной суммы платежа за каждый календарный день просрочки, которая, согласно договору, составляет не более 5 дней», - говорится в сообщении Росимущества. Поскольку просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом от исполнения обязательств по оплате, за ним следует расторжение договора. Но оно «не освобождает покупателя от уплаты пени», подчеркивает ведомство.

Росимущество проведет аукцион по «Порту Ванино» повторно (дата и условия нового аукциона пока не определены). Многие из тех, кто принял участие в первом аукционе (среди них были ООО, аффилированное со структурами холдинга En+ Олега ДЕРИПАСКИ, Universal Cargo Logistics (UCL) Holding предпринимателя Владимира ЛИСИНА, ОАО «СУЭК», ЗАО «Сибуглемет» и др.), готовы участвовать и во втором.

Досье "ЗР"

Ванинский морской торговый порт - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания. Порт обладает 16 причалами, принимает и обрабатывает суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. Грузооборот компании в 2010 году составил 6,1 млн тонн. En+ Group принадлежат 27,8% акций порта. «Сэлтехстрой» принадлежит внуку советского государственного деятеля Анастаса МИКОЯНА - Ивану МИКОЯНУ, который приобрел ее за две недели до аукциона у экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега МИТВОЛЯ.

«Транском» клон «Трансинком»

Транспортная группа FESCO рассчитывает до конца года завершить консолидацию портовых активов, расположенных на Дальнем Востоке, в составе ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), сообщил «ЗР» вице-президент группы по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН.

На прошлой неделе ФАС продлила рассмотрение ходатайства пароходства о приобретении 100% акций ЗАО «Транском» (Владивосток).

По сведениям «ЗР», акционерами ЗАО являются 7 физлиц, каждому из которых принадлежит по 14,29%. В том числе бывшие гендиректоры ОАО «Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) Вячеслав ПЕРЦЕВ и Михаил РОБКАНОВ, а также Геннадий БРЮХНО, Александр ДОМНИН, Валерий ФИНТИСОВ, Александр КОНОНЕНКО и Александр ПОЛОВОЙ. В активе ЗАО 25% ООО «Владивостокский автомобильный терминал» (ВАТ) и ООО «УПЭК». Отметим, что наряду с ЗАО «Транском», уставный капитал которого составляет 14 тыс. рублей, существует ЗАО «Трансинком», уставный капитал которого несколько тяжелее - 72 тыс. рублей. При этом структура владельцев и распределения их долей в «Трансинкоме» абсолютно идентична структуре «Транскома».

«Транском», по данным ФАС, может влиять на деятельность ООО «М-Порт» (Москва, основной вид деятельности - работа с ценными бумагами), кипрской «Эмерант Холдингс Лимитед» (Лимассол) и зарегистрированных во Владивостоке ОАО «ВМТП», ООО «ВАТ» (хранение и переработка грузов), ООО «Владпортбункер» (услуги по перевалке нефтеналивных грузов на территории порта), ООО «ФЕМСТА» (транспортная обработка грузов), ЗАО «Портофлот» (погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание судов), ООО «Порт-Контракт» (сдача внаем нежилого недвижимого имущества), ООО «ПортЭкспресс-ДВ» (транспортная обработка грузов), ЗАО «Гараж торгового порта» (прокат перегрузочной техники), ООО «ПортЭкспресс» (транспортная обработка грузов), ЗАО «Порт-Актив» (инвестиционная деятельность), ОАО «Южный приморский терминал» (проектирование, строительство, эксплуатация терминала), ООО «УПЭК» (погрузочно-разгрузочные работы), ЗАО «УНЭКО» (погрузочно-разгрузочные работы), ЗАО «ТЭТ» (погрузочно-разгрузочные работы), ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (транспортная обработка грузов), ООО «ВКС» (транспортная обработка грузов).

«Принимая во внимание, что действия, заявленные в ходатайстве, могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения доминирующего положения заявителя, ФАС РФ поручила Приморскому УФАС провести анализ и оценку состояния конкурентной среды на рынке погрузочно-разгрузочных работ на территории Приморского края и деятельность морского грузового транспорта на территории Приморского края», - говорится в сообщении службы. Срок рассмотрения ходатайства продлен до 2 декабря 2011 года.

Ранее глава транспортной группы FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ отмечал, что процесс развития ВМТП предусматривает, в частности, создание единой стивидорной компании, «которая будет работать на территории всего порта» вместо двух десятков стивидорных компаний.

Досье "ЗР"

В начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала «М-Порт», владеющего 95,6% акций ОАО «ВМТП», у менеджмента порта. В результате доля FESCO в ООО «М-Порт» достигла 100%.

По сведениям «ЗР», по условиям сделки с акциями ВМТП, морской вокзал, территория Владивостокского судоремзавода и 1-2 причалы порта остались именно за ЗАО «Трансинком», а в ОАО «ВМТП» сейчас входят 15 причалов - от 3-го до 17-го. Так что Вячеславу Перцеву и партнерам есть чем заняться.