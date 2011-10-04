Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сервис китайской Shantui протестирован в Хабаровске
Компания Shantui Construction Machinery Co., Ltd открыла центр сервисного обслуживания техники Shantui на территории хабаровского офиса крупнейшего дистрибьютора ее товаров в России - предприятия «Техсервис».
Сотрудничество китайской Shantui с «Техсервисом» началось около 6 лет назад. За это время группа «Техсервис» сумела реализовать в России более 1 тыс. единиц техники под брендом Shantui. Благодаря 12 специализированным центрам продаж, география поставок включает в себя как дальневосточные, так и европейские регионы РФ. А накопленный опыт механиков «Техсервиса» позволяет компании предоставлять расширенную гарантию на технику Shantui.
- Открытие сервисного центра – большой шаг в дальнейшем развитии качества предоставляемого сервиса. Его работа дополнительно сократит простои техники, что увеличит доходную базу покупателей, эксплуатирующих Shantui на своих производственных объектах, - сказал на церемонии открытия президент компании «Техсервис» Алексей МАКАРЕНКО.
- Это действительно важный день, который положит начало новому качеству сервиса техники Shantui, - поддержал партнера вице-президент Shantui Construction Machinery Co., Ltd господин СУНЬ.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Новые меры социальной поддержки приморцев