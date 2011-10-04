Сервис китайской Shantui протестирован в Хабаровске

Компания Shantui Construction Machinery Co., Ltd открыла центр сервисного обслуживания техники Shantui на территории хабаровского офиса крупнейшего дистрибьютора ее товаров в России - предприятия «Техсервис».

Сотрудничество китайской Shantui с «Техсервисом» началось около 6 лет назад. За это время группа «Техсервис» сумела реализовать в России более 1 тыс. единиц техники под брендом Shantui. Благодаря 12 специализированным центрам продаж, география поставок включает в себя как дальневосточные, так и европейские регионы РФ. А накопленный опыт механиков «Техсервиса» позволяет компании предоставлять расширенную гарантию на технику Shantui.

- Открытие сервисного центра – большой шаг в дальнейшем развитии качества предоставляемого сервиса. Его работа дополнительно сократит простои техники, что увеличит доходную базу покупателей, эксплуатирующих Shantui на своих производственных объектах, - сказал на церемонии открытия президент компании «Техсервис» Алексей МАКАРЕНКО.

- Это действительно важный день, который положит начало новому качеству сервиса техники Shantui, - поддержал партнера вице-президент Shantui Construction Machinery Co., Ltd господин СУНЬ.