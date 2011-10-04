Кимкано-Сутарский ГОК станет первым звеном в формировании металлургического кластера на Дальнем Востоке

В Еврейской автономной области прошла торжественная церемонии начала строительства обогатительной фабрики Кимкано-Сутарского ГОКа.

Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат станет первым звеном в формировании металлургического кластера на Дальнем Востоке. Площадка строящегося Кимкано-Сутарского ГОКа находится на территории Облученского муниципального района Еврейской автономной области.

Развитие горно-обогатительного комбината осуществляется путем освоения Кимканского и Сутарского месторождений, а в перспективе и Костеньгинского со строительством обогатительной фабрики железорудного концентрата и всех необходимых элементов производственной инфраструктуры. Строительство разбито на две очереди. Общие капитальные вложения на 1 очередь - 24 млрд руб. Источник финансирования – собственные средства компании. Общий срок строительства фабрики – 30 месяцев, численность персонала при эксплуатации- 872 человека.