www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68 р. 100 JPY: 59.71 р.
EUR: 76.76 р. 10 CNY: 97.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Продажные» специалисты требуются Хабаровску

04 Октября 2011, 00:31 | Дальний Восток

Самыми востребованными в Хабаровском крае являются специалисты в области продаж. Данные по рынку труда в регионе представила компания HeadHunter в рамках выставки «Образование. Наука. Карьера. Занятость 2011», прошедшей в Хабаровске с 28 сентября по 1 октября.

Хабаровские компании активно ищут менеджеров по продажам, торговых представителей и мерчендайзеров. Почти треть хабаровских специалистов, разместивших свое резюме на сайте HeadHunter, с радостью откликаются на вакансии «продажников». Профессионалов в области продаж в Хабаровском крае в 2 раза больше, чем бухгалтеров и в 3 раза больше, чем маркетологов и «айтишников». Типичному хабаровскому менеджеру по продажам от 26 до 35 лет, он имеет высшее образование и опыт работы от 1 до 3 лет. На втором месте в рейтинге самых популярных вакансий отрасль «Банки/Инвестиции/Лизинг». Замыкает тройку лидеров – отрасль информационных технологий. Специалисты в сфере продаж в Хабаровском крае в среднем могут рассчитывать на заработную плату в 32500 рублей в месяц. Сотрудники банковской сферы – на зарплату 32000 рублей. Квалифицированным специалистам по информационным технологиям хабаровские работодатели готовы в среднем платить около 42000 рублей. При этом зарплатные ожидания хабаровчан во всех профессиональных областях несколько выше, чем предлагаемые заработные платы. Разница, в зависимости от отрасли, составляет от 10% до 25%.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru