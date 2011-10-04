«Продажные» специалисты требуются Хабаровску

Самыми востребованными в Хабаровском крае являются специалисты в области продаж. Данные по рынку труда в регионе представила компания HeadHunter в рамках выставки «Образование. Наука. Карьера. Занятость 2011», прошедшей в Хабаровске с 28 сентября по 1 октября.

Хабаровские компании активно ищут менеджеров по продажам, торговых представителей и мерчендайзеров. Почти треть хабаровских специалистов, разместивших свое резюме на сайте HeadHunter, с радостью откликаются на вакансии «продажников». Профессионалов в области продаж в Хабаровском крае в 2 раза больше, чем бухгалтеров и в 3 раза больше, чем маркетологов и «айтишников». Типичному хабаровскому менеджеру по продажам от 26 до 35 лет, он имеет высшее образование и опыт работы от 1 до 3 лет. На втором месте в рейтинге самых популярных вакансий отрасль «Банки/Инвестиции/Лизинг». Замыкает тройку лидеров – отрасль информационных технологий. Специалисты в сфере продаж в Хабаровском крае в среднем могут рассчитывать на заработную плату в 32500 рублей в месяц. Сотрудники банковской сферы – на зарплату 32000 рублей. Квалифицированным специалистам по информационным технологиям хабаровские работодатели готовы в среднем платить около 42000 рублей. При этом зарплатные ожидания хабаровчан во всех профессиональных областях несколько выше, чем предлагаемые заработные платы. Разница, в зависимости от отрасли, составляет от 10% до 25%.