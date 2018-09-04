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Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации объявляет набор слушателей курса «Express MBA».
MBA – Master of business administration – одна из самых востребованных на мировом рынке труда программ обучения, подтверждающая степень магистра в управлении. Впервые на Дальнем Востоке федеральный вуз открывает курс экспресс обучения MBA за четыре месяца. По словам Эмина Ягубова, директора приморского филиала РАНХиГС, Express MBA рассчитан на желающих приобрести знания о бизнесе и управлении, а также на тех, кто ими обладает, и кому нужно в кратчайшие сроки подтвердить их наличие. Этот курс дает практические знания в области корпоративного менеджмента, финансов, маркетинга, управления персоналом, экономических и правовых аспектов бизнеса, международной экономики и других сферах управления.
Изюминка образования MBA состоит в практической подготовке учащихся, обучении на примере реальных компаний, разработке и рассмотрении бизнес кейсов, решении задач, с которыми сталкиваются предприниматели.
Преимущество программы MBA состоит в том, что она дает полный комплекс теоретических и практических знаний по менеджменту. В процессе обучения слушатели осваивают современные инструменты управления и учатся эффективно использовать их для решения самых сложных задач. В частности, они получают навыки управления бизнесом в условиях кризиса, построения успешной бизнес-модели, позиционирования компании на рынке. Их также обучают грамотному управлению продажами, использованию инструментов бренд-менеджмента, эффективной организации работы персонала, бизнес-анализа, логистики и другим бизнес практикам.
По словам Алексея Кравчука, преподавателя РАНХиГС, директора Школы маркетинга «Авангард», основной задачей данного курса является формирование основы бизнес-мышления, позволяющей выпускнику Eхpress MBA самостоятельно осуществить переход бизнеса к управляемому и планируемому процессу. Практика обучения MBA, как зарубежная так и отечественная, показывает, что основы этого мышления можно дать за 4 месяца. По его мнению, знания MBA сегодня особенно востребованы в связи с увеличением объема взаимодействий в управлении бизнесом.
Преподаватели Express MBA утверждают, что многие знания, полученные даже в рамках двухлетних программ MBA успевают устареть, приводя к ошибкам в управлении бизнесом или организацией. Поэтому здесь не ставят задачи сделать «умными на перспективу», а формируют некую базу бизнес-мышления, позволяющую в режиме реального времени реагировать на возникающие вызовы и решать поставленные задачи уже сегодня.
Другая задача этого курса – научить на основе базовых принципов построению собственной системы управления компанией или организацией. Express MBA дает фундамент, позволяющий организовать поток информации, и на базе понимания принципов управления, маркетинга и психологии человека решать индивидуальные бизнес-задачи.
Третья задача – это знакомства в среде успешных, высокомотивированных людей. За четыре месяца обучения в режиме очного обучения и активного нетворкинга студенты хорошо узнают друг друга; получают работающие бизнес-контакты или становятся партнерами по предпринимательским или социальным проектам.
По словам Эмина Ягубова, решение об организации на базе приморского филиала РАНХиГС курсов Express MBA было принято по результатам опроса приморских магистров MBA. Обучение проводится ускоренным методом – в течение 250 часов, по минимальной стоимости, привлекая практиков бизнеса и всех желающих, которые будут знакомить с реальными кейсами приморских и российских компаний.
Директор приморского филиала РАНХиГС утверждает, что даже если у вас нет базовых знаний о бизнесе, вы все необходимые теоретические знания и практические навыки получите в рамках учебного курса. Обучение по программе MBA сформирует системный взгляд на управление бизнесом и его процессами. По окончании курса вы будете иметь собственную точку зрения на различные бизнес-процессы компании и сможете предлагать варианты их оптимизации или разработку новых.
По окончании данной программы MBA студенты получат полноценные дипломы MBA и диплом о профессиональной переподготовке установленного образца РАНХиГС. Общепризнанно, что диплом MBA позволяет любые интеллектуальные, временные и денежные вложения в обучение рассматривать как выгодные инвестиции.
Начало обучения состоится в октябре 2018 года.
Все желающие могут получить более подробную информацию о курсе по телефону :8(423) 263-42-88, электронной почте umo@prim.ranepa.ru или при личной встрече с руководителями курса по адресу: город Владивосток, улица Стрелковая 14.
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