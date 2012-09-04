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Затраты на взятки отказались считать расходами

04 Сентября 2012, 22:46 | Дальний Восток

4 сентября, ZRPRESS. Коррупция в России достигла таких масштабов, что многие компании уже намекают на то, что неплохо бы было относить взятки и прочие откаты на расходы. Увы, затраты компании на взятки и коммерческие подкупы не признаются расходами в налогообложении. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов.

Ведомство напоминает, что в соответствии с российским законодательством расходами считаются обоснованными, документально подтвержденными и экономически оправданными затратами, если их оценка выражена в денежной форме. При этом, как отмечается в сообщении, затраты на взятки, коммерческие подкупы и другие правонарушения в состав расходов включать нельзя.

РИА «Новости» сообщает, что Минфин опубликовал разъяснение о налогообложении и расчете налоговой базы в России в рамках рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Министерство отмечает, что с апреля этого года Россия фактически присоединилась к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Соответствующий федеральный закон был принят в феврале 2012 года. Как отмечали в МИДе РФ, принятие этого нормативного акта ознаменовало завершение очередного этапа на пути к полноправному членству страны в ОЭСР, которая носит неформальное название "клуб богатых стран".

Присоединению РФ к конвенции предшествовал трехлетний период, в течение которого рабочая группа ОЭСР изучала российскую нормативно-правовую базу и рекомендовала поправки в законодательство. В частности, в апреле прошлого года были приняты поправки, в соответствии с которыми наказывать начали не только за собственно дачу взятки или подкуп, но и за предложения или обещания денег иностранному должностному лицу.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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