На Чукотке Свободный порт Певек начнет новую жизнь

Правительство Чукотки рассказало о своей работе по запуску проекта «Свободный порт Певек» и обратилось к федеральным коллегам с рядом предложений, которые помогут предельно мобилизовать этот процесс. Как сообщает ИА «Чукотка», их озвучил глава региона Роман Копин в ходе недавнего окружного совещания под руководством полпреда президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева в Южно-Сахалинске. Напомним, что новый статус чукотский порт получил в начале июля.

Как рассказал Роман Копин, регион уже приступил к установлению налоговых преференций для резидентов свободного порта. Они предусматривают снижение ставок налога на прибыль в части, поступающей в окружной бюджет. Речь идет о беспроцентном сроке в течение пяти налоговых периодов (начиная с получения первой прибыли) и десятипроцентном пороге (в течение последующих пяти). Также предусматривается снижение ставок налога на имущество организаций: в первые пять налоговых периодов он не будет взиматься вообще; а в течение следующих пяти составит 1,1%, вместо 2,2%. На первые три года работы резидента отменяется и земельный налог.

Губернатор также выступил с предложением не распространять на золотодобывающие компании налоговые преференции в части уплаты налога на прибыль. Это связано с тем, что они формируют доходную базу бюджета округа. Такая мера полностью согласуется с законом, который разрешает любую предпринимательскую деятельность на территории свободного порта, если это одобрит его наблюдательный совет. Он вправе определять виды деятельности, при которых отдельные меры господдержки не действуют.

При этом для решения некоторых вопросов, связанных с началом работы свободного порта, необходимо сотрудничество с федеральным центром. По словам губернатора, для обустройства и открытия сезонного пункта пропуска и работы государственных контрольных органов необходимо предусмотреть дополнительные ассигнования из федерального бюджета. Они пойдут на проектирование, строительство (или реконструкцию), а также обустройство помещений и сооружений многостороннего пункта пропуска (МПП).

«Также необходимо учесть климатические условия и временный характер работы. Поэтому для сезонных или действующих на непостоянной основе пунктов пропуска в арктической зоне необходимо предусмотреть снижение существующих требований по строительству новых зданий и оснащению их оборудованием», - подчеркнул глава Чукотки.

Отметим, что обустройство и организация многостороннего пропуска через госграницу в Певеке должны вестись в соответствии с техническими требованиями госорганов. Однако до настоящего времени пункт не открыт, также не установлены его пределы. МПП не оборудован, технически не оснащен, в нем отсутствуют подразделения контрольных органов.

Для справки:

Морской порт Певек – проходная осадка девять метров, четыре причала, из них три – федеральная собственность на период реконструкции, которую проведет ФКУ «Дирекция государственного заказчика». Начало работ планируется в навигацию 2016 года, а ориентировочное окончание намечено на октябрь 2018 года. Реконструкция и капремонт причальных сооружений проводятся в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Грузооборот морского порта Певек в 2001 году составлял 122 тыс. тонн, а в 2015 году - уже 267,2 тысяч. В связи с разработкой золото-медного месторождения «Песчанка» в ближайшие десять лет прогнозируется его увеличение до 500 тыс. тонн в год. Через Певек осуществляется более четверти всех поставок грузов морским путем на Чукотку.

- Все подробности: http://prochukotku.ru/news/main/20160804/200.html#sthash.g8gdwjo6.dpuf