Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Чукотке Свободный порт Певек начнет новую жизнь
Правительство Чукотки рассказало о своей работе по запуску проекта «Свободный порт Певек» и обратилось к федеральным коллегам с рядом предложений, которые помогут предельно мобилизовать этот процесс. Как сообщает ИА «Чукотка», их озвучил глава региона Роман Копин в ходе недавнего окружного совещания под руководством полпреда президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева в Южно-Сахалинске. Напомним, что новый статус чукотский порт получил в начале июля.
Как рассказал Роман Копин, регион уже приступил к установлению налоговых преференций для резидентов свободного порта. Они предусматривают снижение ставок налога на прибыль в части, поступающей в окружной бюджет. Речь идет о беспроцентном сроке в течение пяти налоговых периодов (начиная с получения первой прибыли) и десятипроцентном пороге (в течение последующих пяти). Также предусматривается снижение ставок налога на имущество организаций: в первые пять налоговых периодов он не будет взиматься вообще; а в течение следующих пяти составит 1,1%, вместо 2,2%. На первые три года работы резидента отменяется и земельный налог.
Губернатор также выступил с предложением не распространять на золотодобывающие компании налоговые преференции в части уплаты налога на прибыль. Это связано с тем, что они формируют доходную базу бюджета округа. Такая мера полностью согласуется с законом, который разрешает любую предпринимательскую деятельность на территории свободного порта, если это одобрит его наблюдательный совет. Он вправе определять виды деятельности, при которых отдельные меры господдержки не действуют.
При этом для решения некоторых вопросов, связанных с началом работы свободного порта, необходимо сотрудничество с федеральным центром. По словам губернатора, для обустройства и открытия сезонного пункта пропуска и работы государственных контрольных органов необходимо предусмотреть дополнительные ассигнования из федерального бюджета. Они пойдут на проектирование, строительство (или реконструкцию), а также обустройство помещений и сооружений многостороннего пункта пропуска (МПП).
«Также необходимо учесть климатические условия и временный характер работы. Поэтому для сезонных или действующих на непостоянной основе пунктов пропуска в арктической зоне необходимо предусмотреть снижение существующих требований по строительству новых зданий и оснащению их оборудованием», - подчеркнул глава Чукотки.
Отметим, что обустройство и организация многостороннего пропуска через госграницу в Певеке должны вестись в соответствии с техническими требованиями госорганов. Однако до настоящего времени пункт не открыт, также не установлены его пределы. МПП не оборудован, технически не оснащен, в нем отсутствуют подразделения контрольных органов.
Для справки:
Морской порт Певек – проходная осадка девять метров, четыре причала, из них три – федеральная собственность на период реконструкции, которую проведет ФКУ «Дирекция государственного заказчика». Начало работ планируется в навигацию 2016 года, а ориентировочное окончание намечено на октябрь 2018 года. Реконструкция и капремонт причальных сооружений проводятся в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».
Грузооборот морского порта Певек в 2001 году составлял 122 тыс. тонн, а в 2015 году - уже 267,2 тысяч. В связи с разработкой золото-медного месторождения «Песчанка» в ближайшие десять лет прогнозируется его увеличение до 500 тыс. тонн в год. Через Певек осуществляется более четверти всех поставок грузов морским путем на Чукотку.- Все подробности: http://prochukotku.ru/news/main/20160804/200.html#sthash.g8gdwjo6.dpuf
Чукотка приступила к установлению налоговых преференций для резидентов свободного порта
Правительство Чукотки рассказало о своей работе по запуску проекта «Свободный порт Певек» и обратилось к федеральным коллегам с рядом предложений, которые помогут предельно мобилизовать этот процесс. Их озвучил глава региона Роман Копин в ходе недавнего окружного совещания под руководством полпреда президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева в Южно-Сахалинске. Новый статус чукотский порт получил в начале июля, сообщает ИА "Чукотка".
Как рассказал Роман Копин, регион уже приступил к установлению налоговых преференций для резидентов свободного порта. Они предусматривают снижение ставок налога на прибыль в части, поступающей в окружной бюджет. Речь идет о беспроцентном сроке в течение пяти налоговых периодов (начиная с получения первой прибыли) и десятипроцентном пороге (в течение последующих пяти). Также предусматривается снижение ставок налога на имущество организаций: в первые пять налоговых периодов он не будет взиматься вообще; а в течение следующих пяти составит 1,1%, вместо 2,2%. На первые три года работы резидента отменяется и земельный налог.
Губернатор также выступил с предложением не распространять на золотодобывающие компании налоговые преференции в части уплаты налога на прибыль. Это связано с тем, что они формируют доходную базу бюджета округа. Такая мера полностью согласуется с законом, который разрешает любую предпринимательскую деятельность на территории свободного порта, если это одобрит его наблюдательный совет. Он вправе определять виды деятельности, при которых отдельные меры господдержки не действуют.
Досье: Морской порт Певек – проходная осадка девять метров, четыре причала, из них три – федеральная собственность на период реконструкции, которую проведет ФКУ «Дирекция государственного заказчика». Начало работ планируется в навигацию 2016 года, а ориентировочное окончание намечено на октябрь 2018 года. Реконструкция и капремонт причальных сооружений проводятся в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Грузооборот морского порта Певек в 2001 году составлял 122 тыс. тонн, а в 2015 году - уже 267,2 тысяч. В связи с разработкой золото-медного месторождения «Песчанка» в ближайшие десять лет прогнозируется его увеличение до 500 тыс. тонн в год. Через Певек осуществляется более четверти всех поставок грузов морским путем на Чукотку.
Подробная информация на сайте ИА "Чукотка"
Новости тематики
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
Новости раздела
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Дальневосточный газ прорвал санкции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде