Marubeni планирует участвовать в добыче углеводородов на примагаданском шельфе

Первый заместитель губернатора Магаданской области Николай Карпенко провел встречу с представителями японской корпорации «Марубени».

Обсуждалась возможность участия компании в проектах по добыче углеводородов и цветных металлов на территории Магаданской области.

Глава японской делегации начальник отдела стратегии и координации по странам Европы и СНГ корпорации Marubeni Ёсики Миязаки сообщил Николаю Карпенко, что компания проявляет интерес к добыче цветных металлов (вольфрама, молибдена, редкоземельных элементов), а также к разработке месторождений углеводородов на примагаданском шельфе. «Мы ведем переговоры с компанией «Роснефть» о возможности нашего участия в проектах по добыче газа и нефти на шельфе Охотского моря. По нашему мнению, эти проекты имеют неплохую перспективу по поставкам углеводородов в страны восточной Азии, учитывая их географическую близость», - сказал Миязаки.

Планируется что «Роснефть» завершит оформление лицензий на право разработки участков примагаданского шельфа в сентябре 2011 года.

Николай Карпенко проинформировал японских гостей об имеющихся в регионе возможностях вложения средств в проекты по добыче каменного угля, бурого угля, торфа и других полезных ископаемых. Ёсико Миязаки пообещал внимательно изучить инвестиционные предложения Магаданской области, пишет пресс-служба администрации Магаданской области..