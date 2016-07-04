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В ТОР "Южная" на Сахалине появился первый резидент

04 Июля 2016, 18:32 | Дальний Восток
Первое соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития "Южная" подписало АО "Корпорация развития Дальнего Востока" с компанией АО "Мерси Агро Сахалин". Компания инвестирует 2,3 млрд рублей в создание второй очереди свиноводческого комплекса на 62000 голов и создаст 73 рабочих места в Сахалинской области. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Реализация проекта резидента крайне важна для местных жителей, так как способствует снижению дефицита на рынке качественной охлажденной свинины и повышению уровня продовольственной безопасности. В настоящее время обеспеченность Сахалинской области свининой собственного производства составляет всего около 15%. Успешная реализация инвестиционного проекта АО «Мерси Агро Сахалин» по строительству свинокомплекса позволит увеличить обеспеченность рынка до 67%.

«Животноводство – это сложный бизнес, в котором ключевую роль имеет множество факторов. Территория опережающего развития, которую создало государство дает ощущение защищенности и стабильности, а быть первым – всегда приятно. Статус резидента дает значительные налоговые льготы, которые позволяют нам поддерживать приемлемый уровень цен на нашу продукцию для населения Сахалинской области», - комментирует генеральный директор ОАО «Мерси Агро Сахалин» Алексей ПАХОМОВ.

Стоит отметить, что к 2017 году предприятие планирует выйти на полную мощность - это более 3 960 тонн свинины в убойном весе и 824 тонны субпродуктов. Свиноводческий комплекс будет расположен недалеко от села Таранай Анивского городского округа.

«Территория опережающего развития «Южная» имеет сельскохозяйственную специализацию и способствует процессу импортозамещения на данной территории. Для удобства резидентов на Сахалине работает сотрудник Корпорации, оперативно оказывая помощь и решая текущие вопросы», - комментирует первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир ПЕЧУРЧИК.  
На сегодняшний в Корпорацию развития Дальнего Востока по ТОР «Южная» поступило 3 заявки на общую сумму более 9 млрд рублей, которые предусматривают создание 500 рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: южная  Сахалин  тор 



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