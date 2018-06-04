Резидент Свободного порта Владивосток построит крематорий

Реализуя проекты, инвесторы создадут около 2 тысяч новых рабочих мест

24 соглашения на сумму 2,5 млрд рублей подписало АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В статусе резидента СПВ компания «СТАРК» построит яхт-клуб с детским парусным центром в бухте Подосенова в городе Находке. Предприятие «Гаммерс марине» организует проект по ремонту маломерных судов, морского и рыбоперерабатывающего оборудования.

Строительством автомобильной газозаправочной станции займется ООО «СТАРГАЗ». Компания «Энергия 125» создаст газонаполнительный пункт с отдельными участками автомобильной газозаправочной станции, установки и технического обслуживания газобаллонного оборудования.

«Рыбозавод Валентин» займется донным культивированием приморского гребешка. Сельскохозяйственную деятельность на территории Приморского края будет вести ООО «ПРИМАГРОКОМ». В приморском городе Артеме компания «Достаток» откроет кафе. Ретортную упаковку будет производить ООО «Пасифик Реал Пэкэдж».

Торговый павильон и магазин на территории города Владивостока построит индивидуальный предприниматель С.И. Щербак. Строительством торгово-бытового комплекса с парковочными местами займется ООО «Холдинг-центр 88». Жилой комплекс во Владивостоке возведет ООО «Ориент-ДВ», коттеджный поселок в Петропавловске-Камчатском – ООО «Монолит». Проект по строительству гостинично-жилого комплекса реализует компания «ВостокМедикон».

ООО «Фора» создаст производственно-складской комплекс опалубки. Компании «Тойота Моторс» и «ДВЦЗО» построят объекты складской инфраструктуры. Проект по организации строительного бизнеса на территории Приморского края выполнит ООО «Юй Пэн Приморье».

Автомобильные стоянки будет устанавливать компания «КВП». ООО «Тимур» намерено построить на территории Владивостока автосервис с административными помещениями. Индивидуальный предприниматель А.И. Козлов создаст гаражно-парковочный комплекс.

Производство и реализацию сварочных материалов запустит ООО «Хёндэ Вэлдинг Рус». Для этого инвестор обустроит на территории Артемовского городского округа четыре технологических линии. Организацией крематория в городе Находке займется ООО «Карна».

На территории опережающего развития «Надеждинская» компания «Ред Форм» откроет производство товарного бетона, железобетонные изделий и опалубки для монолитного строительства. В ТОР «Южная Якутия» создание ремонтно-производственной базы по ремонту и обслуживанию техники и оборудования выполнит компания «РПБК».

Положительную оценку АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на прошлой неделе получили 17 проектов, предложенных для реализации в ТОР и СПВ. Бизнесмены, с которыми планируется заключить соглашения об инвестиционной деятельности, готовы вложить в развитие региона 2,2 млрд рублей и создать около 400 новых рабочих мест.

В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 972. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,68 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 96 тысяч новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал"