Российской селедке требуется государственная "шуба"

Как власти Европы и США помогают своим рыбопереработчикам, а заодно поддерживают стабильность на рынке рыбопродукции. 3 июня состоится заседание коллегии Министерства сельского хозяйства, на котором обсудят вопросы развития рыбохозяйственного комплекса. На заседании коллегии выступит и автор этих строк.

А на прошлой неделе горячо обсуждали проект рыбопромышленного кластера в Приморском крае: Исследовательский институт Номура представил первый этап работы (см. «Золотой Рог» №20 от 27 мая). На страницах отчета - много примеров государственной поддержки рыбопереработчиков в Японии, Китае и Корее (надеюсь, отчет будет выложен в открытый доступ и желающие смогут с ним познакомиться). Расскажу о том, как это делается в Европе и США.

В декабре прошлого года Европарламент и Совет Европы утвердили Регламент ЕС №1379/2013 по общей организации рынков продукции рыболовства и аквакультуры. Регламент ЕС №1379/2013 предусматривает систему масштабной финансовой поддержки рыбаков и рыбопереработчиков. Например, есть в регламенте специальный раздел V «Стабилизация рынков». Так вот, в соответствии со ст. 30 предусмотрено следующее: «Организации производителей продукции рыболовства могут получать финансовую поддержку за хранение продукции рыболовства». В следующей, 31-й, статье указано, что финансовая поддержка предоставляется, если «не найден покупатель этой продукции по триггерным ценам». Дальше - разъяснение: в случае снижения закупочных цен на 20% рыбопереработчик вправе прекратить продажи и отправить продукцию на склад, а платить за хранение продукции будет не рыбопереработчик, а Еврокомисссия. Как вам такая форма поддержки?

В России регулярно происходит резкое снижение цен для рыбодобытчиков и рыбопереработчиков. Например, с 2008 по 2013 годы отпускная цена дальневосточных рыбаков за тихоокеанскую сельдь снизилась с 30 рублей до 20 рублей, хотя оптовая цена тихоокеанской сельди в Москве за этот же период возросла с 36 рублей до 45 рублей. Это означает, что выгоду от повышения цены получили не добытчики сельди, а участники рынка, которые контролируют каналы ее доставки, – трейдеры и оптовики.

В 2008 году доля оптовиков в оптовой цене составляла 16%, в 2013 году – 55%. За пять лет, несмотря на увеличение вылова тихоокеанской сельди и снижение отпускных цен (на треть), оптовая цена сельди в Москве возросла на 25%, а маржа оптовика увеличилась в четыре раза. В 2008 году оптовая цена тихоокеанской сельди делилась таким образом: 30 рублей – рыбаку, 6 рублей – оптовику. В 2013 году пропорция изменилась: 20 рублей – рыбаку, 25 рублей – оптовику.

Аналогичная картина складывается и на рынке продукции из минтая. Отпускная цена на мороженый минтай во Владивостоке снизилась с 50 рублей за килограмм в начале 2009 года до 34 рублей за килограмм летом 2011 года. Осенью 2011 года отмечен кратковременный рост цены на минтай до 49 рублей за килограмм, после чего цена снова начала снижаться, а затем пришла в неустойчивое, неравновесное состояние, в котором сейчас и находится. Таким образом, в период с 2008 по 2012 годы отпускные цены на мороженый минтай в России снизились на 32%. В то же время, несмотря на снижение отпускной цены на мороженый минтай во Владивостоке, розничная цена на минтай в Москве сохранялась на неизменном уровне – 85-90 рублей.

Сейчас много разговоров о бирже, но сама по себе биржа – как площадка электронных торгов – неспособна исправить ценовые диспропорции. Почему? Потому что с помощью биржи ценовой диктат оптовиков просто выйдет из тени и приобретет публично-правовую форму – и все! До тех пор пока на рынке не появится мощный игрок, который предъявит стабильный и масштабный спрос на отечественную рыбопродукцию, по-прежнему будут «править бал» трейдеры.

В Европе и США решают эту задачу не с помощью «биржевых прожектов» (хотя уж там-то биржевой опыт богатый), а за счет многочисленных программ госзакупокрыбопродукции. В США, например, 15 тыс. тонн филе минтая (треть всего объема, поставляемого на внутренний рынок) реализуется в школьных учреждениях по 7 долларов за килограмм. Власть делает заказ на продукт наивысшего качества (филе DeepSkine) в рамках общенациональной программы «Детское питание» (CNP), включающей программу школьных обедов (NSLP) и школьных завтраков (NSBS), и программы «Дополнительное питание детей, беременных и кормящих женщин» (WIC). Таким образом для американских рыбаков и рыбопереработчиков изначально гарантируется рынок продукции при условии соблюдения ими строжайших стандартов качества и безопасности продукции. Для сравнения, российские предприятия производят около 30 тыс. тонн филе минтая, американские – 70 тыс. тонн.

Другой пример. В прошлом году на Аляске вылов горбуши в два с половиной раза превысил уровень предыдущего года. В России рекордный улов всегда приводит к резкому падению цен рыбодобытчиков, но почти никогда не влияет на розничную цену. В США было по-другому. Оптовая цена на горбушу у рыбодобытчиков осталась неизменной – 28 рублей за килограмм (в наших деньгах), а рентабельность рыбопереработчиков не упала. Почему? Потому что Министерство сельского хозяйства США организовало масштабные закупки консервированной горбуши на Аляске (полмиллиона ящиков консервов на сумму 20 млн долларов). Чтобы был понятен масштаб: американское правительство в течение нескольких недель выкупило 10% годового объема производства консервов. С рынка были изъяты излишки продукции, что позволило остановить падение цен и переломить тенденцию, которая проявилась сразу после рекордного сезона и особенно стала нарастать в преддверье нового сезона. Приобретение консервов из горбуши было сделано через «Программу изъятия излишков» (Surplus Removal Program) Минсельхоза США. Закупки Минсельхоза помогли переработчикам реализовать произведенную продукцию и сохранить стабильные цены для добывающих компаний. При этом розничные цены на консервированную горбушу (450-грамовая банка) снизились (в пересчете на наши деньги) с 40 рублей до 31 рубля. В России рекордный вылов лососевых в 2009 и 2011 годах не привел к снижению розничных цен на лососевые.

Европа и США применяют широкий набор мер прямой и косвенной финансовой поддержки рыбопромышленных предприятий, что напрямую увеличивает их конкурентоспособность (в том числе на российском рынке).

Отсюда – вывод. Поставки российской рыбы на российский рынок увеличатся, если российское государство начнет по-настоящему закупать российскую рыбу. Однако помимо масштабных государственных закупок рыбопродукции возможны различные формы государственной поддержки рыбопереработки и на региональном уровне. В следующей статье попробую проанализировать реальную эффективность программы поддержки рыбопереработки в Приморском крае. Думаю, что этот анализ поможет в работе над проектом создания в крае рыбопромышленного кластера.

Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая, член Правления РСПП. Газета "Золотой Рог", Владивосток.