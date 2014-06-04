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Дальний Восток России и Хоккайдо ищут новые возможности сотрудничества

04 Июня 2014, 10:50 | Дальний Восток

Во Владивостоке пройдет пленарное заседание постоянной Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами России и Хоккайдо, Япония

Владивосток все чаще становится местом проведения значимых международных мероприятий. Одним из таких мероприятий станет двадцатое Пленарное заседание постоянной Смешанной комиссии (ПСК) по экономическому сотрудничеству «Дальний Восток - Хоккайдо», которое пройдет во Владивостоке 5 июня.

Пленарные заседания ПСК проводятся ежегодно поочередно на Хоккайдо и в одном из дальневосточных регионов России – Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. На пленарных заседаниях рассматриваются итоги реализации программы экономического сотрудничества между регионами за прошедший год, а также принимается план мероприятий в рамках программы на следующий год. С японской стороны ПСК возглавляет губернатор Хоккайдо; с российской стороны -  губернатор Сахалинской области.

Кроме этого, в рамках ПСК ежегодно проходят заседания отраслевых подкомиссий по совершенствованию условий для бизнеса и по развитию кадровой и материальной сети.

Впервые за последние 15 лет Пленарное заседание ПСК проходит во Владивостоке. Это важный показатель того, что сотрудничество Приморского края и Хоккайдо успешно развивается, а японский бизнес считает Владивосток перспективным центром привлечения инвестиций и развития многих совместных проектов.

Среди конкретных достижений - открытие в марте 2014 года представительства Хоккайдо Банк Лтд. во Владивостоке. Одним из направлений деятельности представительства является содействие реализации проектов двустороннего сотрудничества между Приморским краем и Хоккайдо. Уже заявлено о взаимной заинтересованности российской и японской сторон по сотрудничеству в области организации свеклосахарного производства в Приморском крае. Также японских представителей интересуют импорт из Приморья сельскохозяйственной продукции, выращивание гречихи на территории края и развитие сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями Приморского края и Хоккайдо.

Еще одно перспективное направление – медицина. В мае прошлого года на базе санатория «Строитель» открылся первый российско-японский диагностический медицинский центр «Хокуто», оснащенный современным медицинским оборудованием.

Обсудить конкретные проекты и направления партнерства представители Приморского края и Хоккайдо также смогут на бизнес-семинаре, который в рамках заседания ПСК организует Банк Хоккайдо. Мероприятие пройдет 6 июня в отеле «Хендэ», начало – в 9:30. Участниками семинара станут более 40 бизнесменов Хоккайдо, которые проведут презентации своих компаний и переговоры с приморскими предпринимателями.

Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков отметил, что проведение заседания ПСК во Владивостоке – это значимая возможность показать те масштабные изменения, которые произошли в Приморском крае, обсудить перспективные направления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с коллегами и партнерами из Японии и дальневосточных регионов России.

«Важно, что в Приморский край приедут не только чиновники, ответственные за реализацию программы экономического сотрудничества, - в рамках визита будет организована масштабная деловая миссия представителей отраслевых ассоциаций и компаний Хоккайдо, пройдут деловые переговоры и встречи в формате B2B между японскими и приморскими предпринимателями. Это демонстрирует, что наше сотрудничество наполнено реальным практическим содержанием», - считает он.

Учитывая, что товарооборот с Японией в прошлом году составил 1820 млн долл. США, это в 2 раза больше, чем в 2012 году. Доля японских инвестиций в экономику края в 2013 году составила 68,8% от общего объема иностранных инвестиций – более 1,17 млрд долл. США. Кроме того, у Приморья есть опыт успешного сотрудничества в различных областях с японскими префектурами Акита, Тояма, Симанэ, Тоттори, Ниигата. Алексей Старичков уверен, что проведение заседания постоянной Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству «Дальний Восток – Хоккайдо» и российско-японских деловых мероприятий откроет новые перспективы партнерства между Приморским краем и Хоккайдо.

Напомним, на первом заседании ПСК в 1992 году была принята первая программа экономического сотрудничества между Дальним Востоком России и Хоккайдо. Целью Программы стало развитие отношений между Хабаровским, Приморским краями и Сахалинской областью и Хоккайдо. Программа экономического сотрудничества между дальневосточными регионами России и Хоккайдо принимается на 5 лет.

С 2012 года действует Пятая Программа экономического сотрудничества между тремя дальневосточными регионами России (Сахалинская область, Приморский край, Хабаровский край) и Хоккайдо, которая была принята 16 октября 2012 года в г. Хабаровске в рамках 18-го Пленарного заседания ПСК. Она нацелена на развитие международной и межрегиональной интеграции и предполагает сотрудничество по следующим направлениям: совершенствование деловой среды и условий для инвестиций, развитие логистики и кадровых обменов, обеспечение комфортных условий для населения, включая развитие связей в области медицины, и многие другие.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: Япония  инвестиции  хоккайдо 



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