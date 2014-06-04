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Японцы хотят, чтобы и им поддали дальневосточного газа

04 Июня 2014, 10:15 | Дальний Восток

Японская сторона готова включить в повестку дня запланированного на осень этого года визита российского президента Владимира ПУТИНА в Японию вопрос прокладки газопровода с Сахалина на Хоккайдо и далее.

Речь идет о трубопроводе длиной 1350 км с пропускной способностью 20 млрд кубометров газа в год, что соответствует примерно 15 млн тонн СПГ. Стоимость проекта оценивается в $5,9 млрд.

Надо отметить, что данный проект существует не первый год и неоднократно представлялся на тематических международных конференциях. В частности, в 2012 году на 16-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина» о перспективах поставок из России в Японию трубопроводного газа говорил президент Japan Pipeline Developmentand Operation Хидео ОГАВА.

Буквально на днях поддержку проекту выразила группа из 33 депутатов японского парламента. Они намерены в июне представить его премьер-министру Синдзо АБЭ с целью включить проект газопровода в повестку дня запланированного на осень официального визита в Японию президента РФ Владимира Путина. По оценке экспертов, это реакция японских политиков на недавно подписанный Россией и Китаем крупный газовый контракт. По мнению японских политиков и экспертов, подобная сделка будет выгодна как российской, так японской стороне. Россия расширит рынки сбыта и перестанет зависеть от Европы, которая, в свою очередь, пытается снизить зависимость от поставок газа из РФ. Япония, в свою очередь, получит более дешевый, чем сжиженный, трубопроводный газ. По данным Минифина Японии, страна в прошлом году приобрела сжиженный природный газ (СПГ) на рекордные 7 трлн иен, потратив вдвое большую сумму, чем три года назад.

Напомним, что после катастрофы на атомной станции «Фукусима» в 2011 году страна лишилась трети энергомощностей и в перспективе до 2030 года готова закрыть все атомные станции. Встал вопрос, чем их заменять. Самым выгодным видом топлива для новых станций признан трубопроводный природный газ.

Г-н Огава считает, что наиболее рационально маршрут будущего трубопровода проложить вдоль восточной части Японских островов. Во-первых, потому что западное побережье обеспечено сжиженным газом: вдоль него расположены все терминалы по приему СПГ. На восточном побережье таких терминалов нет, но здесь размещены несколько электростанций с общей генерирующей мощностью более 40 млн кВт, куда в первую очередь и будет поставляться газ. Япония готова использовать российский трубопроводный газ как дополнительное топливо для возобновляемых источников энергии, а также в газохимическом производстве.

Япония занимает 4 место в мире по объемам энергопотребления, при этом не обладает собственными энергоресурсами. Уровень потребления газа в стране достигает 80 млрд кубометров в год, притом что его доля в энергопотреблении составляет всего 14%. Япония импортирует все 100% газа в виде СПГ, занимая по этому показателю первое место в мире.

Японцы уже подсчитали, что основным источником газа для этой трубы может стать газ проекта «Сахалин-3». Общие ресурсы газа этого проекта оцениваются в 1,1 трлн куб. м. «Газпром» уже подготовил к промышленной отработке Киринское месторождение, запасы которого по категории С1 составляют 162,5 млрд куб. м газа и 19,1 млн т газового конденсата. В настоящее время к промышленному освоению готовится Южно-Киринское месторождение, запасы которого по категориям С1+С2 составляют 563,9 млрд куб. м газа и 71,7 млн т газового конденсата.

По мнению Огавы, рентабельность поставок трубопроводного газа в соседнюю страну для России очень высока. Окупить инвестиции в оборудование и покрыть эксплуатационные расходы страна может уже за счет аренды газопровода, отметил он еще два года назад. Для поддержки строительства газопровода Япония готова создать картель из ведущих предприятий в области инфраструктуры, энергетики и финансов. Обещает ввести в этот бизнес - строительство, владение, эксплуатация - предприятия Северной Америки, Европы, АТР, отдавая во всех начинаниях приоритет российской стороне.

Японцы оценили и возможную конкуренцию, которую трубопроводный газ может составить на японском рынке сжиженному. По словам г-на Огавы, Япония не откажется от СПГ с завода в Пригородном на Сахалине и от газа будущего завода «Владивосток-СПГ». «В условиях активного распространения сланцевого газа и тенденции к снижению стоимости газа в мире, России это даст стабильность поставок», - отметил он, выступая на Сахалине.

Представители «Газпрома» высказывали мнение по поводу строительства трубопровода с Сахалина на Хоккайдо. Зампредправления Александр МЕДВЕДЕВ указывал на дороговизну проекта из-за высокой сейсмичности территории. На что Огава подчеркнул, что существующие в Японии технологии гарантируют сейсмоустойчивость трубопровода.

Досье "Золотого Рога"

21 мая «Газпром» и CNPC подписали контракт о поставках газа в Китай. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Срок действия соглашения рассчитан на 30 лет. Общая цена контракта составляет $400 млрд на 30 лет. Первые поставки газа в Китай по восточному маршруту могут начаться через 4-6 лет.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: газпром  СПГ  Япония 



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