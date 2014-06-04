Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японцы хотят, чтобы и им поддали дальневосточного газа
Японская сторона готова включить в повестку дня запланированного на осень этого года визита российского президента Владимира ПУТИНА в Японию вопрос прокладки газопровода с Сахалина на Хоккайдо и далее.
Речь идет о трубопроводе длиной 1350 км с пропускной способностью 20 млрд кубометров газа в год, что соответствует примерно 15 млн тонн СПГ. Стоимость проекта оценивается в $5,9 млрд.
Надо отметить, что данный проект существует не первый год и неоднократно представлялся на тематических международных конференциях. В частности, в 2012 году на 16-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина» о перспективах поставок из России в Японию трубопроводного газа говорил президент Japan Pipeline Developmentand Operation Хидео ОГАВА.
Буквально на днях поддержку проекту выразила группа из 33 депутатов японского парламента. Они намерены в июне представить его премьер-министру Синдзо АБЭ с целью включить проект газопровода в повестку дня запланированного на осень официального визита в Японию президента РФ Владимира Путина. По оценке экспертов, это реакция японских политиков на недавно подписанный Россией и Китаем крупный газовый контракт. По мнению японских политиков и экспертов, подобная сделка будет выгодна как российской, так японской стороне. Россия расширит рынки сбыта и перестанет зависеть от Европы, которая, в свою очередь, пытается снизить зависимость от поставок газа из РФ. Япония, в свою очередь, получит более дешевый, чем сжиженный, трубопроводный газ. По данным Минифина Японии, страна в прошлом году приобрела сжиженный природный газ (СПГ) на рекордные 7 трлн иен, потратив вдвое большую сумму, чем три года назад.
Напомним, что после катастрофы на атомной станции «Фукусима» в 2011 году страна лишилась трети энергомощностей и в перспективе до 2030 года готова закрыть все атомные станции. Встал вопрос, чем их заменять. Самым выгодным видом топлива для новых станций признан трубопроводный природный газ.
Г-н Огава считает, что наиболее рационально маршрут будущего трубопровода проложить вдоль восточной части Японских островов. Во-первых, потому что западное побережье обеспечено сжиженным газом: вдоль него расположены все терминалы по приему СПГ. На восточном побережье таких терминалов нет, но здесь размещены несколько электростанций с общей генерирующей мощностью более 40 млн кВт, куда в первую очередь и будет поставляться газ. Япония готова использовать российский трубопроводный газ как дополнительное топливо для возобновляемых источников энергии, а также в газохимическом производстве.
Япония занимает 4 место в мире по объемам энергопотребления, при этом не обладает собственными энергоресурсами. Уровень потребления газа в стране достигает 80 млрд кубометров в год, притом что его доля в энергопотреблении составляет всего 14%. Япония импортирует все 100% газа в виде СПГ, занимая по этому показателю первое место в мире.
Японцы уже подсчитали, что основным источником газа для этой трубы может стать газ проекта «Сахалин-3». Общие ресурсы газа этого проекта оцениваются в 1,1 трлн куб. м. «Газпром» уже подготовил к промышленной отработке Киринское месторождение, запасы которого по категории С1 составляют 162,5 млрд куб. м газа и 19,1 млн т газового конденсата. В настоящее время к промышленному освоению готовится Южно-Киринское месторождение, запасы которого по категориям С1+С2 составляют 563,9 млрд куб. м газа и 71,7 млн т газового конденсата.
По мнению Огавы, рентабельность поставок трубопроводного газа в соседнюю страну для России очень высока. Окупить инвестиции в оборудование и покрыть эксплуатационные расходы страна может уже за счет аренды газопровода, отметил он еще два года назад. Для поддержки строительства газопровода Япония готова создать картель из ведущих предприятий в области инфраструктуры, энергетики и финансов. Обещает ввести в этот бизнес - строительство, владение, эксплуатация - предприятия Северной Америки, Европы, АТР, отдавая во всех начинаниях приоритет российской стороне.
Японцы оценили и возможную конкуренцию, которую трубопроводный газ может составить на японском рынке сжиженному. По словам г-на Огавы, Япония не откажется от СПГ с завода в Пригородном на Сахалине и от газа будущего завода «Владивосток-СПГ». «В условиях активного распространения сланцевого газа и тенденции к снижению стоимости газа в мире, России это даст стабильность поставок», - отметил он, выступая на Сахалине.
Представители «Газпрома» высказывали мнение по поводу строительства трубопровода с Сахалина на Хоккайдо. Зампредправления Александр МЕДВЕДЕВ указывал на дороговизну проекта из-за высокой сейсмичности территории. На что Огава подчеркнул, что существующие в Японии технологии гарантируют сейсмоустойчивость трубопровода.
Досье "Золотого Рога"
21 мая «Газпром» и CNPC подписали контракт о поставках газа в Китай. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Срок действия соглашения рассчитан на 30 лет. Общая цена контракта составляет $400 млрд на 30 лет. Первые поставки газа в Китай по восточному маршруту могут начаться через 4-6 лет.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"