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"Дальспецстрой" поднялся на "Российский строительный Олимп – 2013"

04 Июня 2013, 21:53 | Дальний Восток

Строительная организация Дальневосточного региона стала обладателем Золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса - 2013»

В Москве в конференц-зале Государственной Третьяковской галереи состоялась объединенная торжественная церемония награждения лауреатов премии «Российский строительный Олимп - 2013», а также прошло вручение сертификатов по программам «Надежные организации строительного комплекса» и «Передовые организации строительного комплекса». 

По итогам заседания экспертного и общественного советов премии лауреатами были признаны достойнейшие организации и профессионалы строительной отрасли, заслужившие своей деятельностью признание на отраслевом и общероссийском уровнях. 

В номинации «Лидер строительной отрасли» бронзовую награду получило ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» как крупнейшая строительная организация Дальневосточного региона, обладающая современной техникой, высококвалифицированными специалистами и новейшими технологиями, внесшая весомый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Дальнего Востока. 

Также «Дальспецстрой» стал обладателем Золотого сертификата программы «Надежные организации строительного комплекса - 2013». Сертификат удостоверяет высокое качество работ, успешную многолетнюю деятельность организации, финансовую стабильность и своевременное исполнение заказов. Наличие подобного подтверждения служит прямой и ответственной рекомендацией для потребителей. 

Кроме того, специалисты дальневосточного главка Спецстроя России были занесены в «Галерею строительной славы – 2013». За плодотворный труд и высокий профессионализм звания «Лучший по профессии» удостоены Олег Игоревич Орлов (старший производитель работ, филиал «СДС №731»), Земфира Шамильевна Нерадовская (штукатур-маляр 4 разряда, филиал «СУ №715») и Седир Магомедович Шахсимерзаев (штукатур-маляр 5 разряда, филиал «СУ №711»). Все награжденные отмечены нагрудными значками и соответствующим свидетельством, подтверждающим их занесение в Галерею строительной славы Российской Федерации, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба  ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».

Премия «Российский строительный Олимп» служит своего рода знаком качества, подтверждающим эффективность, высокую культуру работы предприятия и его деловую активность. 

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

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Теги: награды  Дальспецстрой 



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