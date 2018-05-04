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ПБТФ поделится прибылью с новым акционером
Акционеры ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), контроль над которым сохраняют родственники губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО – супруга Ирина ГЕРАСИМЕНКО и сестра Ольга КРАВЧЕНКО – не досчитаются доходов. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», совет директоров ПБТФ рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 мая утвердить дивиденды по итогам 2017 года из расчета 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию. Это в 4,6 раза меньше, чем дивиденды по итогам 2016 года, когда акционерам было начислено 9,493 млн рублей.
По итогам 2017 года ПБТФ получило прибыль по РСБУ в размере 243,080 млн рублей, что в 4,2 раза меньше, чем годом ранее.
Интересно, что долю прибыли за 2017 год получит и новый акционер ПАО «ПБТФ» Андрей КАРЕПОВ, не так давно купивший 10% акций базы у ООО «Торговый Дом Фили» (Москва), доля которого в итоге сократилась с 26,5811% до 16,5811%.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», совладельцами ООО «Торговый Дом Фили» на паритетных началах являются Ирина Герасименко и Ольга Кравченко (она же гендиректор компании).
Напрямую Ирина Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) владеет 28,0529% акций ПБТФ, Ольга Кравченко - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владеют соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежит 13,7013%.
В настоящее время пул родственников Олега Кожемяко контролирует 69,7% акций ПАО «ПБТФ» (еще 0,9499% напрямую владеет сын Олега Николаевича, Никита КОЖЕМЯКО, занимающий должность заместителя гендиректора ПБТФ).
Досье "Золотого Рога": Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Ремонт добывающих судов компании ведется на современном судоремонтном заводе.
Чуть более года назад был вброшен инсайд, что нынешние владельцы ПБТФ продают компанию холдингу «Гидрострой», близкому к сахалинскому сенатору Александру ВЕРХОВСКОМУ. Стоимость возможной сделки тогда оценивалась в $430 млн. Участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что названная цифра сильно завышена.
На прошлой неделе «Коммерсант» сообщил, что новые собственники мурманского ПАО «Русский лосось» могут быть связаны с губернатором Олегом Кожемяко.
Кипрская Elkamo Trade & Invest Ltd перестала распоряжаться 60,02% акций ПАО «Русский лосось», сообщила компания. Одновременно по 20,04% акций ПАО получили Сергей БАРАБАНОВ и Виктор ФИРСОВ, владельцем еще 19,93% стал Андрей СОТНИКОВ. Сегодня Elkamo владеет еще 20,97% компании через ООО «Русак».
Досье "Золотого Рога": «Русский лосось» управляет шестью лососевыми фермами в Мурманской области общей проектной мощностью 30 тыс. тонн в год. Производство на площадках было остановлено в 2015 году после массовой гибели рыбы. Убытки в компании тогда оценивали более чем в 1,5 млрд рублей. В результате акционеры «Русского лосося» подали заявления о банкротстве. Весной 2016 года арбитражный суд Мурманской области открыл в отношении компании конкурсное производство, в апреле 2018 года оно было продлено на шесть месяцев.
Полный тезка Сергея Барабанова занимает пост гендиректора Озерновского рыбоконсервного завода №55 (ОРЗ), бенефициаром которого считается губернатор Сахалинской области.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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