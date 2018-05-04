Из ДВМП пытаются выбить долги угрозами

Заявления о планах обанкротить головную компанию FESCO не имеют под собой железобетонных оснований

Арбитражный суд города Москвы на прошлой неделе принял к производству иск о банкротстве ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). Судебное разбирательство по проверке обоснованности требования ПАО «Управляющая компания «Арсагера» (Санкт-Петербург) к ДВМП назначено на 20 июля.

Согласно законодательству, подать заявление о признании должника банкротом может любой кредитор, которому не выплачена сумма свыше 300 тыс. рублей более трех месяцев. Поэтому зачастую этот инструмент используют для давления на должника. Так, например, против ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) еще недавно один за другими подавались несколько заявлений о банкротстве, однако после переговоров с должником их инициаторы отзывали иски.

Как пояснил «Коммерсанту» председатель правления УК «Арсагера» Василий СОЛОВЬЕВ, претензии компании связаны с дефолтом по облигациям БО-02. «Когда ДВМП допустила дефолт, структуры, близкие к этой компании, предлагали заплатить половину долга, мы на это не пошли, рассказывает господин Соловьев. - Мы выиграли все судебные инстанции, получили исполнительный лист, но эмитент обязательства по-прежнему не выполняет, в связи с этим принято решение подать иск о банкротстве».

В ДВМП заверяют о безосновательности подобных заявлений.

«Компания сообщает о том, что в настоящее время продолжает диалог с ключевыми кредиторами, в том числе держателями рублевых облигаций, и фиксирует позитивную динамику процесса. Заявления о несостоятельности компании, а также недобросовестные попытки инициации соответствующих процедур со стороны держателей небольших пакетов не имеют под собой никаких оснований. Компания рассчитывает на достижение соглашений с ключевыми кредиторами к середине текущего года. Приоритетом компании по-прежнему остается защита интересов всех ее стэйкхолдеров. Компания не ожидает, что процесс реструктуризации рублевых облигаций окажет какое-либо влияние на ее операционную деятельность и взаимодействие с партнерами, включая поставщиков и клиентов. В операционном плане компания функционирует в штатном режиме», - говорится в комментарии пресс-службы FESCO.

Досье "Золотого Рога": УК «Арсагера» управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.

Отметим, что после «Арсагеры» о намерении банкротить ДВМП уведомили Промсельхозбанк и ООО «УК «Открытие».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «ДВМП») в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2016 года, до 8,616 млрд рублей. Выручка пароходства сократилась в 1,7 раза, до 1,819 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 168,187 млн рублей на конец 2016 года до 207,819 млн рублей на конец отчетного периода.

ДВМП опубликовало отчетность по РСБУ без аудиторского заключения. «Несмотря на совершение основных аудиторских процедур, группа откладывает публикацию заключения в связи с реструктуризацией существующей финансовой задолженности», - поясняет компания.

Досье "Золотого Рога": Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО «ТрансКонтейнер». На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Косвенным подтверждением того, что у FESCO все под контролем, служит выкуп группой у НПФ «Благосостояние» (учрежден при участии ОАО «РЖД») 25% минус 1 акция АО «Русская тройка» - оператора фитинговых платформ. В итоге доля FESCO в АО увеличилась до 75% минус 1 акция.

«Русская тройка» была создана РЖД и FESCO в 2004 году для перевозок контейнеров по железной дороге. РЖД владеют 25% + 1 акция оператора. В январе Федеральная антимонопольная служба РФ сообщала, что предварительно согласовала ходатайство ДВМП на покупку 50% акций оператора.

Представитель FESCO сообщал «Интерфаксу», что группа заинтересована в консолидации 100% акций «Русской тройки», хотя и будет ориентироваться на стоимость доли РЖД, за которую монополия будет готова продать свой пакет.

«Сама идея создания «Русской тройки» заключалась в развитии интермодальных контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали, и в сегодняшних условиях мы видим, что ее ресурсы можно более эффективно использовать напрямую в сервисах FESCO», - пояснял представитель транспортной группы.

Не так давно FESCO сообщила, что пополнила состав собственного флота универсальным сухогрузом «ФЕСКО Невельск» вместимостью 511 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Приобретение судна является частью программы обновления флота и увеличения собственного тоннажа на морских линиях в условиях роста объема перевозок.

Судно «ФЕСКО Невельск» дедвейтом почти 6 тыс. тонн предназначено для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов. Сухогруз построен в 2003 году на верфи в Китае.

«ФЕСКО Невельск» в настоящее время начал работу вместе с контейнеровозом «ФЕСКО Нагаево» на каботажной линии «ФЕСКО Корсаков Директ Лайн» (ФКДЛ), соединяющей Владивосток и Корсаков (о. Сахалин).

«Постановка второго судна на линию позволяет обеспечить достаточные объемы вместимости, регулярность и ритмичность перевозок. Отправки из Владивостока на Корсаков осуществляются два раза в неделю, продолжительность кругового рейса составляет 7 дней, транзитное время доставки - двое суток с даты отхода судна», - поясняет FESCO.