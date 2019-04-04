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Во Владивостоке вновь засверкает телевышка на Орлиной сопке
После завершения реконструкции на телевышке снова засветится яркая иллюминация. Планируется, что работы по настройке освещения должны быть окончены к майским праздникам.
В течение апреля специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) завершат настройку светового оборудования – телевышка подсвечивается при помощи более тысячи стробоскопов. Также в работе иллюминации задействовано немало сложного сопутствующего оборудования, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Собственником телевышки объекта является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Именно собственник в 2016 году начал реконструкцию телевышки, для этих целей подсветку отключили. Объект реконструировали, укрепили металлические конструкции. После этого специалисты ВПЭС провели реконструкцию светового оборудования.
«Мы заменили часть оборудования, которое было задействовано в обеспечении иллюминации, – рассказал директор ВПЭС Владимир Латышев. – Дело в том, что условия эксплуатации оборудования на телевышке экстремальные – это морской климат, сильные ветра и туманы. Часть механизмов просто вышла из строя. На сегодняшний день работы почти завершены. Мы провели тестовые включения, планируем включить иллюминацию на постоянной основе к майским праздникам».
После включения 180-метровая телевышка снова будет радовать жителей и гостей Владивостока сверкающей иллюминацией по выходным и праздничным дням.
Напомним, иллюминация на Орлиной сопке начала работать в 2012 году. Тогда в администрации города было принято решение о подсветке знаковых городских объектов, в том числе и телевышки.
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