Открытая перегрузка угля в портах Приморья может быть запрещена

Проблемы с пылеобразованием в портах России с открытой перегрузкой угля в последнее время ощущаются все более остро. Вопросы, которые были связаны с угольной в портах Находки и Ванино послужили стартом к решению сложившейся ситуации в комитете по экологии Госдумы РФ в отношении не только данных населенных пунктов, но и в целом по территории России. Одним из решений стал запрет открытой перегрузки угля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для рассмотрения данного вопроса на федеральном уровне свои предложения первыми внесли депутаты Госдумы от Приморского края Виктория Николаева и от Хабаровского края Борис Гладких.

Депутатов Госдумы поддержал и заместитель председателя комитета по экологии Владимир Панов. Он провел соответствующие совещания по данному вопросу, на которых обсуждались необходимы меры для решения сложившейся ситуации. В совещании приняли участие представители Минприроды России, Росприроднадзора, Росморречфлота, эксперты угольной отрасли.

- Воздух в Находке и Ванино такой, что дышать им просто опасно для здоровья. Никакие экономические аргументы не могу оправдать ситуацию. При этом полное закрытие портов не может быть выходом из сложившейся ситуации, поскольку они являются градообразующими, без работы может остаться большинство населения. Поэтому единственно правильное решение - заставить работающие здесь предприятия переходить к современным технологиям. Использование специальных вагоноопрокидывателей с пылеулавливающими установками, конвейерных лент, судопогрузочных машин, устройств, блокирующих распространение пыли, и другого специального оборудования. Это позволило бы сохранить уровень загрязнения воздуха в пределах допустимого, - сообщают в комитете Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Сейчас прорабатывается вопрос по законопроекту, суть которого будет заключаться в том, что открытая перегрузка угля в портах в перспективе будет запрещена. Процесс очень сложный, с точки зрения технологий, и дорогостоящий. Даже при наличии необходимого объема денежных средств, есть вопрос по установке и внедрению запрета, действия которого будет отложено по времени. Исключение пылеобразования при перегрузке угля требует не только значительных финансовых вложений, но и времени для реализации технологий.

- На сегодняшний день достигнуто понимание в вопросе открытой перегрузки угля со стороны Росприроднадзора, комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. На сегодняшний день мы пониманием, что одним из предложений совершенствования законодательства для решения сложившейся проблемы является установление запрета на использование технологий именно открытой перегрузки угля, - прокомментировал Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края.

Предполагается, что данная норма будет привязана к определенному сроку. Спустя отведенное время на реализацию этих мероприятий, все кто осуществлял открытую перегрузку должны будут внедрить новые технологии. Срок сейчас определяется. Технология сложная и даже при наличии финансов внедряется не один месяц.

- С учетом того, что ранее по данному вопросу подобного понимания не было. Считаю, что перспектива решения вопроса в таком виде – это серьезный шаг для решения проблемы. А нарушения, которые будут выявляться в портах и дальше будут фиксироваться. Вопрос будет прорабатываться с природоохранной прокуратурой и Роспотребнадзором. В дальнейшем одним из перспективных решений этого вопроса может стать тотальный запрет на использование открытой перевозки угля. У нас более 60 портов, где используется открытая перевозка угля и по ним всем, в случае если эта норма будет установлена в законодательстве, будет действовать запрет, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, недавно в поселке Ванино в Хабаровском крае прошел митинг против загрязнения воздуха пылью, которая образуется при перегрузке угля в местном порту. Более тысячи местных жителей возмущенно говорили о загрязнении поселка и закрытии предприятия. В итоге, была принята резолюция, в которой речь шла о незамедлительном начале модернизации переработки угля с соблюдением экологических норм.

Алина СНИТКО, помощник депутата Госдумы.