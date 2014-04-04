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На Дальнем Востоке в сети "МегаФона" интернет-трафик вырос на треть
Более чем на треть вырос объем интернет-трафика в сети "МегаФон" на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2013 году по сравнению с 2012-м.
Этому способствовало активное развитие оператором собственных сетей 3G и 4G, а также рост популярности смартфонов, доля которых в общей базе абонентских устройств, подключенных к сети, уже составляет около 25%, и других устройств для мобильного выхода в интернет.
Больше всего потребление мобильного интернета среди абонентов Дальневосточного «МегаФона» выросло в Амурской области (рост почти на 75%) и Республике Саха (Якутия) (рост почти на 70%). В 1,6 раза увеличился интернет-трафик в Забайкальском крае. При этом лидерами по объему скачанной информации стали жители Приморского края. В символический топ-5 самых «качающих» регионов на Востоке России вошли также Хабаровский край, Амурская и Иркутская области, а также Республика Саха (Якутия), сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
В 2013 году «МегаФон» продолжал активно развивать свою сеть 3G во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Сеть связи четвертого поколения (4G), обеспечивающая высокие скорости мобильного интернета, впервые появилась в Иркутской области и Республике Бурятия. Годом ранее оператор стал оказывать услуги 4G в Приморском и Хабаровском краях. Уже в 2014 году к регионам, входящим в 4G-сеть «МегаФон», добавились Амурская и Еврейская автономная области.
Абоненты «МегаФона» в 2013 году активно переходили на смартфоны. В результате, сегодня уже почти четверть мобильных устройств, работающих в сети оператора на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, - это «умные» телефоны. Выросла и доля планшетных компьютеров. Доля модемов при этом незначительно снизилась. Более половины владельцев смартфонов пользуется устройствами, в которых установлена операционная система Android. На этой ОС работает широкий спектр смартфонов и планшетов – от флагманских устройств до бюджетных моделей – самых разных производителей. Например, одним из наиболее популярных смартфонов 2013 года в России стал «МегаФон Login» на ОС Android, который предлагает «продвинутые» технические характеристики и высокое качество исполнения за доступную цену.
При этом дифференцированная линейка тарифов и опций оператора позволяет абоненту выбрать тот пакет, который максимально отвечает его потребностям, и не переплачивать сверх необходимого.
«О том, что мобильный интернет станет основным драйвером роста на рынке мобильной связи, мы говорили еще несколько лет назад, - отмечает директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – Цифры свидетельствуют: сегодня этот сегмент активно развивается. 2013 год обозначил две тенденции. Во-первых, наши абоненты стали гораздо чаще пользоваться смартфонами для выхода в интернет. И это неудивительно, ведь их можно использовать и как «умный» телефон, и как роутер, который «раздает» интернет на другие устройства. Второе: значительный рост мобильных устройств, поддерживающих технологию LTE. Сегодня почти 40 моделей смартфонов и более десяти моделей планшетных компьютеров, представленных в разных ценовых категориях, работают в сетях 4G. Мы также предлагаем своим клиентам различные модели роутеров и модемов с поддержкой LTE. Скоростной мобильный интернет – это уже не будущее, это сегодняшний день телеком-индустрии. Между тем, технологии развиваются непрерывно, и, запустив в феврале первую в России сеть 4G+ на основе технологии LTE Advanced, обеспечивающую рекордные скорости мобильного интернета – до 300 Мбит/сек, «МегаФон» подтвердил свою репутацию лидера российского телеком-рынка в освоении новейших технологий связи».
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