www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Для начала надо провести энергоаудит

04 Апреля 2011, 13:02 | Дальний Восток

– Для того чтобы заниматься энергосбережением дома, надо для начала провести его энергоаудит, то есть выявить слабые места, где происходят наибольшие энергопотери. Как правило, такими слабыми местами являются недостаточное утепление стен, отсутствие теплосчетчика и регулирующего оборудования в тепловом узле здания, которые позволяют отследить и отрегулировать теплопотребление дома.

Эффект от самых простых мер, как, например, не открывать окна в квартире, когда жарко, а регулировать температуру с помощью специальных регуляторов на радиаторе, заменить в квартире и в подъезде обычные окна на пластиковые, дополнительно утеплить стены зданий, установить автоматизированный тепловой пункт в доме, который позволит в зависимости от температуры наружного воздуха регулировать подачу тепла в квартиры, стандартного 9-этажного дома может составить от 1 до 2 Гкал в день, что равняется 1,5-3 тыс. рублей в день с дома. Сама установка такого индивидуального теплового пункта с теплосчетчиком, насосами смешения и хорошей автоматикой стоит примерно 600-700 тысяч рублей. Его установка может дать до 10% экономии, и окупится он в течение 2-3 лет, если, конечно, собственники жилья позаботятся о проведении и других энергосберегающих мероприятий. Дополнительное утепление стен здания может на 25-30% снизить годовое потребление домом тепловой энергии.

Даже установка обычного отражающего экрана за радиатором может дать 1% экономии тепла в год, а установка двойных дверей в подъезде – 2-3% экономии на отоплении в год.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru