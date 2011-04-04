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Для начала надо провести энергоаудит
– Для того чтобы заниматься энергосбережением дома, надо для начала провести его энергоаудит, то есть выявить слабые места, где происходят наибольшие энергопотери. Как правило, такими слабыми местами являются недостаточное утепление стен, отсутствие теплосчетчика и регулирующего оборудования в тепловом узле здания, которые позволяют отследить и отрегулировать теплопотребление дома.
Эффект от самых простых мер, как, например, не открывать окна в квартире, когда жарко, а регулировать температуру с помощью специальных регуляторов на радиаторе, заменить в квартире и в подъезде обычные окна на пластиковые, дополнительно утеплить стены зданий, установить автоматизированный тепловой пункт в доме, который позволит в зависимости от температуры наружного воздуха регулировать подачу тепла в квартиры, стандартного 9-этажного дома может составить от 1 до 2 Гкал в день, что равняется 1,5-3 тыс. рублей в день с дома. Сама установка такого индивидуального теплового пункта с теплосчетчиком, насосами смешения и хорошей автоматикой стоит примерно 600-700 тысяч рублей. Его установка может дать до 10% экономии, и окупится он в течение 2-3 лет, если, конечно, собственники жилья позаботятся о проведении и других энергосберегающих мероприятий. Дополнительное утепление стен здания может на 25-30% снизить годовое потребление домом тепловой энергии.
Даже установка обычного отражающего экрана за радиатором может дать 1% экономии тепла в год, а установка двойных дверей в подъезде – 2-3% экономии на отоплении в год.
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