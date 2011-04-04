Кто и как проведет энергоаудит предприятий?

Год назад в стране был принят Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 2010 год ушел на создание инфраструктуры его исполнения. О перспективах и проблемах реализации этого закона корреспондент «ЗР» беседует с лицами, чьи полномочия позволяют сделать его закон работающим.

Наши собеседники - Анатолий ШТЫМ, руководитель научно-технического и внедренческого Центра «Модернизации котельной техники», доктор технических наук, профессор ДВГТУ; Алексей БОНДАРЬ, уполномоченный представитель в ДФО ФГУ «Российское энергетическое агентство»; Галина БОГДАНОВИЧ, к. э. н., проректор по общим вопросам ТГЭУ; Дмитрий БАХАЕВ, генеральный директор НПЭО «Дальэнергосбережение»; Александр ПОЛУШКО, начальник производственно-технической службы филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК».

- Говорят, что энергию дешевле экономить, чем производить, как это можно проиллюстрировать?

Анатолий Штым: Что такое экономить? Это, прежде всего, использовать новые технологии. Это значит не надо строить все большее число электростанций, а надо изменить практику потребления энергии. Пример: чтобы население Приморского края больше купило холодильников, телевизоров, можно построить еще одну электростанцию для их обслуживания. Но можно деньги, необходимые на строительство станции, направить на совершенствование тех же холодильников, телевизоров, чтобы они меньше потребляли энергии.

- Почему предыдущий закон не дал должного эффекта?

Алексей Бондарь: Особенность нового закона в том, что он ориентирован в первую очередь на жилой фонд, на бюджетный сектор, на потребителей, привлечение инвестиций в коммунальную инфраструктуру. А предыдущий был больше ориентирован на энергетику. Новый закон гласит: поставьте у себя все новое, и энергосбережение начнет работать.

- Энергоаудит - это то, с чего начинается реальная оценка энергоэффективности любых объектов. Есть ли в регионе энергоаудиторы? Кто их готовит и приступили ли они к работе?

Галина Богданович: В Дальневосточном округе с августа этого года заработала система обучения специалистов в области энергообследований, полномочия по их подготовке возложены на ТГЭУ. Дефицит энергоаудиторов и специалистов в области энергетического менеджмента во всех субъектах ДФО большой. На каждом крупном предприятии должен быть подготовленный специалист на момент прихода энергоаудитора и потом, на момент прихода сервисной организации. Это тот, кто непосредственно должен следить за выполнением мероприятий, прописанных в энергопаспорте. Именно эти специалисты и должны будут отслеживать расходование энергоресурсов и ежедневно вносить данные в создающуюся государственную информационную систему (ГИС).

Дмитрий Бахаев: Минэнерго определило порядок выбора энергоаудитора для проведения энергообследований - на основе конкурса, так что здесь выстраиваются рыночные отношения. За энергоисследованиями пока обращаются, в основном, госбюджетные организации, попадающие под 261 закон, предписывающий сделать энергоаудит до 31 декабря 2012 года. Но пока они выходят лишь с предложением обсчитать эту работу, чтобы предусмотреть затраты на энергообследование в бюджете следующего года. Реальные работы могут начаться в 2011году.

- Сколько может стоить энергообследование здания?

Дмитрий Бахаев: Стоимость энергообследования - процесс не дешевый и будет зависеть от разных факторов, от того, какое это здание: жилое, офисное или производственное. По предварительным оценкам, обследование здания бюджетной сферы размером 500 кв. метров может стоить не менее 200 тыс. рублей. Мы в СРО энергоаудиторов намерены в ближайшее время выработать единую ценовую политику на энергообследования.

По предварительным данным в Приморском крае обязательному энергоаудиту подлежат около 1,5 тыс. бюджетных организаций и предприятий с участием государственного капитала. Кроме того, обязательное обследование обязаны провести крупные предприятия, энергопотребление которых составляет на сумму от 10 млн рублей в год и более. Таких в крае примерно 250.

- Всем ли собственникам зданий рекомендовано проводить энергообследование?

Александр Полушко: Для того чтобы эффективно заниматься энергосбережением здания, надо выявить слабые места, например, понять, где происходят наибольшие энергопотери. Поэтому и надо проводить энергоаудит. Грамотное проведение всех энергосберегающих мероприятий может дать до 50% экономии на отопление в год, а затраты на них окупятся через 2-3 года.

- В законе указаны конкретные сроки ввода ограничений на производство и оборот в стране товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность. Например, с 1 января к обороту на территории России не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт и более. Что мы получим взамен? По своему опыту могу сказать, что более дорогие энергосберегающие лампы китайского производства, что я поставила у себя дома, проработали не дольше обычных и дешевых ламп накаливания.

Галина Богданович: В ТГЭУ поставили эксперимент на специальном оборудовании, предназначенном для проверки качества энергосберегающих ламп. Оценивались лампы десяти производителей. Выяснилось, что через месяц у половины ламп упала освещенность, из второй половины перегорели все, кроме одной. Вот и получается: мы стремимся к энергосбережению, а на рынок хлынул поток некачественной продукции. Законом ограничивается использование ламп накаливания, но такие вещи надо делать очень аккуратно. Можно волевыми методами свернуть их производство, но в России пока не производятся энергосберегающие лампы. В итоге нам грозит попадание в зависимость от Китая с его некачественной продукцией.

- Закон предполагает государственное финансирование лучших проектов в области энергосбережения. Какова схема получения этих денег?

Алексей Бондарь: Федеральные деньги будут выделяться, но на конкурсной основе тем, у кого лучшие региональные и муниципальные программы, у кого лучше организована система мониторинга реализации ФЗ-261. И лишь на услових софинансирования 25% от стоимости проекта, и не больше того, что даст на проект региональный бюджет. Т. е. финансирование предполагается по схеме 50% бюджетное и 50% внебюджетное. Банки, кстати, уже готовы давать кредиты на проекты в области энергосбережения. Некоторые банки, в том числе во Владивостоке, уже предлагают схемы кредитования таких проектов без гарантии, если будет доказана экономия. Она и станет гарантией возвратности кредитных средств. Это в чистом виде энергосервисный контракт.